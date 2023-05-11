دراسة صادمة.. الصابون يجعلكم أكثر جاذبية للبعوض!

Advertisement

وجدت دراسة جديدة أن الصابون يمكن أن يجعل البشر أكثر جاذبية للبعوض، وقال العلماء الذين أجروا البحث إن البعوض قد ينجذب إلى الصابون لأنه عندما لا يتغذى على الدم، فإنه يكمل تناول السكر بنكتار النبات.وكشف كليمان فينوغر، الذي قاد العمل في معهد فيرجينيا الأميركي، أن الأمر سيكون أشبه بالاستيقاظ وشم رائحة شيء يشبه القهوة والكعك معا، مضيفاً أن الشخص الذي يكون جذابا للبعوض عندما لا يتم غسله يمكن أن يصبح أكثر جاذبية باستخدام صابون واحد، ثم يصبح طاردا للبعوض بصابون آخر.