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صحة

دراسة صادمة.. الصابون يجعلكم أكثر جاذبية للبعوض!

Lebanon 24
11-05-2023 | 23:00
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وجدت دراسة جديدة أن الصابون يمكن أن يجعل البشر أكثر جاذبية للبعوض، وقال العلماء الذين أجروا البحث إن البعوض قد ينجذب إلى الصابون لأنه عندما لا يتغذى على الدم، فإنه يكمل تناول السكر بنكتار النبات.
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وكشف كليمان فينوغر، الذي قاد العمل في معهد فيرجينيا الأميركي، أن الأمر سيكون أشبه بالاستيقاظ وشم رائحة شيء يشبه القهوة والكعك معا، مضيفاً أن الشخص الذي يكون جذابا للبعوض عندما لا يتم غسله يمكن أن يصبح أكثر جاذبية باستخدام صابون واحد، ثم يصبح طاردا للبعوض بصابون آخر.
 
 
إلى ذلك، خلص العلماء إلى أن اختيار الصابون يمكن أن يفسر جزئيا سبب كون بعض الناس مغناطيسا للبعوض بينما لا يعض الآخرون.
المصدر: العربية نت
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