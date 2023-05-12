هل لديكم هذه العلامة في أصابع القدمين؟.. إحذروا منها!

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يعد الكوليسترول مادة شمعية يحتاجها جسمك لبناء الخلايا وصنع الفيتامينات وإنتاج الهرمونات مثل الأستروجين والتستوستيرون، لكن تناول الكثير منه يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والجلطات الدموية.وعلى الرغم من عدم وجود أعراض واضحة في كثير من الأحيان لارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن هناك علامة واحدة يجب الانتباه إليها وهي تتعلق بأصابع القدمين.فقد قال الدكتور سامي فيروزي، استشاري أمراض القلب في عيادة هارلي ستريت لـ"HuffPost"، إن داء الشرايين المحيطية يمكن أن يتسبب في هشاشة أظافر قدميك أو نموها ببطء.ويتسبب ارتفاع الكوليسترول في الإصابة بمرض هوائي محيطي يدعى باختصار PAD وهو المكان الذي تتراكم فيه اللويحات الدهنية في الشرايين، وتسمى تصلب الشرايين، والتي تحد من تدفق الدم إلى ساقيك.كما يعرف أيضا باسم مرض الأوعية الدموية المحيطية (PVD)، الذي يمكن أن يؤدي مرض الشرايين المحيطية إلى ضعف الدورة الدموية في أظافرك - مما يعني عدم وجود ما يكفي من الأكسجين أو العناصر الغذائية لتشجيع نمو الأظافر.وفي حين أن المرض يمكن أن يحدث في أي وعاء دموي، فإن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقول إنه أكثر شيوعا في الساقين.عدم ممارسة الرياضة.. وزيادة الوزنوتنجم المستويات المرتفعة من الكوليسترول بشكل أساسي عن تناول الأطعمة الدهنية، وعدم ممارسة الرياضة بشكل كاف، وزيادة الوزن، والتدخين، ولكن يمكن أيضا أن تكون وراثية.وعلاج ارتفاع الكوليسترول يتم عبر عقاقير معتمدة، لكن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول إن التغييرات في نمط حياتك يمكن أن تساعد في خفضه، مثل تناول كميات أقل من الأطعمة الدهنية، وممارسة المزيد من التمارين، والإقلاع عن التدخين. (سكاي نيوز)