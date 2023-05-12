Advertisement

صحة

دراسة تكشف تأثيرا قويا لفيتامين "د" على المرض "المحرج"

Lebanon 24
12-05-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1066126-638194976753046989.PNG
Doc-P-1066126-638194976753046989.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حين يسمع كثيرون بالفيتامين "د"، يتبادر إلى ذهنهم أنه مجرد "ترف زائد"، وربما لن يتأثروا في حال لم يأخذوا جرعة كافية منه، لا سيما أنه مرتبط بالطقس في الغالب، لكن دراسة حديثة أظهرت أن هذا العنصر يساعد على الوقاية من مرض محرج ومؤلم.
Advertisement

وبحسب الدراسة المنشورة في صحيفة "AJMC" الأميركية المختصة في الشؤون الطبية، فإن الأشخاص الذين يكون لديهم منسوب عال من فيتامين "د" بشكل طبيعي في الجسم، فإنهم يكونون أكثر تحصينا ضد الإصابة بمرض الصدفية.

وتؤكد هذه الدراسات ما شدد عليه الباحثون مرارا، وهو أن نقص فيتامين "د" يؤثر بشكل ملحوظ على صحة الجلد، حتى وإن لم يؤد بالضرورة إلى مرض من الأمراض مثل الصدفية.

وتؤدي الإصابة بالصدفية؛ وهو عبارة عن مرض جلدي، إلى ظهور طفح وبقع ذات قشور، في عدة مناطق من الجسم مثل الركبتين والمرفقين وجذع الجسم وفروة الرأس.

وينجم هذا المرض عن اضطراب في المناعة الذاتية للجسم، حيث تحصل سرعة في دورة النمو الخاصة بخلايا الجلد.

ويصف البعض الصدفية بالمرض المحرج، لأنه يجعل البثور تظهر على جلد المصاب لمدة طويلة، وربما يعتقد من يتعامل معه، أنه مصاب بأمراض معدية، لا سيما عند المصافحة.

ويثير مرض الصدفية الحكة لدى الإنسان، وهو من الاضطرابات الصحية طويلة الأمد، حيث لا يوجد علاج شاف لها بشكل نهائي. علاج شاف لها.

ومن تأثير مرض الصدفية، أنه يسبب ألما مزعجا للغاية، كما يقلق راحة المصاب عند النوم، وربما ينعكس سلبا أيضا على تركيزه والأعمال الذهنية التي يقوم بها. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-05-12
14:30 | 2023-05-12
12:30 | 2023-05-12
11:00 | 2023-05-12
08:00 | 2023-05-12
05:00 | 2023-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website