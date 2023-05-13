قد يسبب الموت.. "خفقان القلب" هذه أسبابه وخطورته

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"خفقان القلب" أو "تسارع دقاته" يمكن اعتبارها من الأمور الطبيعية التي تحدث أحياناً في القلب. في مُعظم الأحيان، يكون سبب هذا الخفقان هو التوتر أو بعض الأسباب الأخرى، وعادةً ما يكون الأمر غير خطير، ولكن في حال ترافق هذا الخفقان مع أعراض مُحددة، قد يكون خطيراً ويستدعي طلب العناية الطبية الطارئة.أسباب خفقان القلبخفقان القلب هو الشعور بتسارع نبضات القلب بشكل غير معتاد، أو قد تشعر أيضاً بالخفقان في صدرك أو حلقك أو رقبتك.يمكن أن يحدث الخفقان في أي وقت، حتى لو كنت تستريح أو تقوم بأنشطة عادية.على الرغم من أنه قد يكون مرعباً بعض الشيء، فإن الخفقان عادةً لا يكون خطيراً أو ضاراً، ومع ذلك، يمكن أن يكون مرتبطاً أحياناً بنظم القلب غير الطبيعي الذي يحتاج إلى عناية طبية.ويعتبر خفقان القلب أكثر شيوعاً عند النساء، ولكن يمكن لأي شخص أن يتعرض له، كما يمكن للناس أن يصابوا بخفقان القلب في أوقات مختلفة من حياتهم، سواء في سن المراهقة، أو أثناء الحمل أو أثناء انقطاع الطمث على سبيل المثال.أما أسبابه فهي وفقاً لما ذكره مركز عيادات Cleveland Clinic الأميركية:خفقان القلب بسبب القلق: يمكن أن يكون خفقان القلب جزءاً من رد فعل جسمك لمشاعر القلق أو الذعر.خفقان القلب بعد الأكل: يمكن للأطعمة الغنية بالتوابل أو الغنية أن تسبب خفقان القلب، وكذلك المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول.خفقان القلب في الليل: يشبه الخفقان أثناء النهار، ولكن قد يلاحظه الشخص أكثر في الليل، لأنه ليس مشغولاً أو مشتت الذهن.خفقان القلب عند الاستلقاء: قد يؤدي النوم على جانبك إلى زيادة الضغط في جسمك، مما قد يؤدي إلى خفقان القلب.خفقان القلب أثناء الحمل: عندما تكونين حاملاً، يزداد معدل ضربات قلبك وكمية الدم التي تدور في جسمك لدعم طفلك، من الشائع أن تعاني الحوامل من خفقان القلب، وعادةً ما يكون غير ضار، يمكنك أن تطلبي من مزودك الدواء الذي يمكن تناوله بأمان أثناء الحمل.أعراض خفقان القلبوفقاً لما ذكره موقع Mayo Clinic الطبي ، فإنّ خفقان القلب يجعلك تشعر كأن قلبك:ينبض بسرعة كبيرةيتخبطيرفرف بسرعةيخفقضرباته تتسارعيمكن الشعور بخفقان القلب في الحلق أو العنق والصدر أيضاً، وقد يحدث عند ممارسة الأنشطة أو أثناء الراحة.كم من الوقت يستمر خفقان القلب، ومتى يعتبر أمراً خطيراً؟عادةً لا يستمر خفقان القلب لفترة طويلة، فعادةً ما يستمر بضع ثوانٍ، أما خفقان القلب المستمر لأكثر من 30 ثانية فيجب استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور.أما إذا ترافق خفقان القلب مع الأعراض التالية:ألم شديد في الصدر، ضيق في التنفس، تعرق غير عادي، فقدان الوعي، دوخة شديدة، فيُعتبر حالة طبية طارئة تستدعي الاتصال بالإسعاف، وفقاً لما ذكره موقع Healthxchange الطبي البريطاني.ومن المهم أيضاً استشارة الطبيب دون تأخير إذا كنت تعاني من أمراض قلبية سابقة أو تاريخ عائلي من الموت المفاجئ.(عربي بوست)