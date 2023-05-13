إحذروا تناول المثلّجات الكريمية اللينة.. إليكم السبب

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توّجه موقع "هاوس بيوتفل" لعشاق مثلجات الآيس كريم الكريمية اللينة، كاشفا عن مجموعة من الأسباب الصحية التي يجب معرفتها والتفكير في أضرارها، قبل تناول هذا النوع من المثلجات خلال فصل الصيف.ومن المعروف أنه يتم استخراج المثلجات اللينة من جهاز معين، وبالتالي فهي عرضة للتلوث إذا لم يتم تعقيم الجهاز بشكل صحيح.وقالت جانلين هاتشينغز، مسؤولة في منظمة سلامة الأغذية الأميركية: "يجب تنظيف الآلات وتعقيمها كل 10 إلى 24 ساعة". ولكن هذه العملية ليست سهلة، لأن هذه الآلات "غالباً ما تشتمل على أجزاء يمكن إزالتها وتنظيفها بينما يجب تنظيف الأجزاء الأخرى في مكانها، وبالتالي فإن تدريب العاملين عليها أمر ضروري".الى جانب ذلك، يتم صنع الكثير من الآيس كريم من قاعدة غير مبسترة تحتاج إلى التخزين في درجة حرارة جهاز التبريد، أي أقل من 4 درجات مئوية. كما لا يجب تجميدها بدرجة حرارة منخفضة جداً، حتى لا يتجمّد الخليط. الحفاظ على البرودة من دون التجمّد الكامل، أمر يصعب فعله أحياناً، ما يسبّب التسمّم الغذائي.(لها)