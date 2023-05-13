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صحة

للمدخنين خطر جديد يهدد حجم أدمغتكم.. دراسة جديدة تكشف

Lebanon 24
13-05-2023 | 01:28
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أكدت دراسة جديدة أن تدخين السجائر كل يوم يقلل من حجم الدماغ.

وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قام العلماء بتحليل أكثر من 28000 عملية مسح للدماغ من البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

أكمل المشاركون الاستطلاعات مرتين، مرة بين عامي 2006 و2010، ومرة أخرى بين عامي 2012 و2013، خضع المشاركون خلالها إلى التصوير بالرنين المغناطيسي.
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ووجد الباحثون أنه مقارنةً بالأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقا، فإن المشاركين الذين فعلوا ذلك يوميا كانت أحجام أدمغتهم أصغر بمقدار 0.4 بوصة مكعبة.

وتضمن هذا الاختلاف انخفاضا بمقدار 0.3 بوصة مكعبة في المادة الرمادية، والتي تلعب دورا مهما في الذاكرة والعاطفة، و0.1 من المادة البيضاء، التي تسهل نقل المعلومات.

ولكل سنة قام المشاركون فيها بتدخين علبة سجائر كاملة واحدة في اليوم، انخفض حجم المادة الرمادية بمعدل 0.01 بوصة مكعبة.

ويحدث الضمور الدماغي بمرور الوقت مع تقدم العمر.

وتشمل الأعراض الارتباك وفقدان الذاكرة وتشوش الرؤية وضعف العضلات وفقدان التنسيق.(سكاي نيوز)


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