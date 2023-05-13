أطعمة يجب نقعها في الماء قبل أكلها.. تعرّفوا إليها

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تصبح بعض الأطعمة أكثر صحة بعد النقع لمدة ليلة تقريبا، لأن ذلك يحسن من جودتها الغذائية، مما يمد الجسم بالكثير من الطاقة، وتقلل من الإرهاق، وتعزز صحة الجهاز الهضمي.هي نتيجة تحدثت عنها أخصائية التغذية باتريكا بيدي، حول دراسة أجرتها عن الأطعمة المختلفة التي يجب عليك نقعها قبل أكلها.ولهذا يجب نقع الأطعمة التالية قبل الأكل:1. بذور الخشخاشفهي واحدة من أكبر مصادر حمض البانتوثينيك والثيامين والفولات، وفقًا لبيدي.ويوجد فيها فيتامين B، الذي يمكن أن يساعد في إدارة الوزن والتمثيل الغذائي.كما يعد الخشاش الخيار الأفضل لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن لأنه يعتبر قاطعا للدهون، ولذلك عندما يتم نقعه ثم استهلاكه فإن ذلك يخفض مخزون الدهون في الجسم.2. بذور الحلبةتساعد الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحلبة على تطهير الأمعاء، كما يمكنها أيضا علاج الإمساك بشكل فعال.3. بذور الكتانتحتوي بذور الكتان على الكثير من أحماض أوميغا 3 الدهنية.ومن خلال موازنة كميات الكوليسترول الجيد والسيئ في الجسم، فإن تناول بذور الكتان المنقوعة يمكن أن يفيد أولئك الذين يعانون من مشاكل الكوليسترول.4. اللوزبعد نقع اللوز ليلة كاملة، يصبح أكثر كثافة بالعناصر الغذائية.ويمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول السيئ وارتفاع ضغط الدم،كما أن نقع اللوز بالماء يعزز الذاكرة ويزود الجسم بالطاقة.5. المانغوتحتوي ثمرة المانغو على حمض الفيتيك، وهو أحد مضادات التغذية، وهو موجود في السائل الأبيض الذي ينبعث منها.لذلك يجب نقع المانغو قبل الاستهلاك للمساعدة في إزالة هذا المانع الغذائي.6.الزبيبتأتي الفوائد الصحية للزبيب من محتواه العالي من الحديد ومضادات الأكسدة.كما يمكنك الحصول على بشرة جميلة وصحية عن طريق نقع الزبيب طوال الليل ثم تناوله في اليوم التالي، حيث يمكن له معالجة نقص الحديد الذي تعاني منه العديد من النساء بالزبيب.فوائد أخرى كثيرةيشار إلى أن الأخصائية أكدت أن نقع بعض أنواع الأطعمة له مزايا كثيرة، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الخطوة لصحة أفضل.(العربية)