اكتشاف جديد عن مرض باركنسون.. فهل من أمل لتطوير العلاج؟

أكثر من 10 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون مع مرض باركنسون PD أو الشلل الرعاش. وهو اضطراب تنكسي عصبي غير قابل للشفاء، يتميز بالرعشة وتيبس العضلات وإعاقة الحركة وضعف التوازن والتنسيق.غير أن دراسة جديدة توصلت إلى أن نوعاً من بكتيريا الأمعاء يتسبب في "تكتلات" الخلايا العصبية المدمرة، التي تعتبر سمة مميزة لمرض باركنسون.فيما يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام تطوير علاجات موجهة لهذا المرض المنهك، وفق ما نقل موقع New Atlas عن دورية Frontiers in Cellular and Infection Microbiology.