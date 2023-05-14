31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
خدعة بسيطة ستجنبك المرض خلال رحلة الطيران
Lebanon 24
14-05-2023
|
03:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تمتلك الطائرات واحدا من أكثر أنظمة التهوية تطوراً في العالم، لذلك فإن الحفاظ على منافذ التهوية العلوية فوق رأسك مفتوحة سيقلل فرص إصابتك بالأمراض.
وقال الخبراء إن الحفاظ على المنافذ مفتوحة، يمكن أن يساعدك على تجنب الاتصال ببعض الجراثيم والفيروسات ويقلل من خطر إصابتك بالمرض إلى النصف، لا سيما في موسم الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، حيث يمكن أن تكون رحلات الطيران في هذه الحالة بؤرة لانتقال العدوى.
Advertisement
يقول الدكتور مارك جيندرو، الخبير في الأمراض المعدية المرتبطة بالسفر الجوي: "إذا كان هناك جسيم فيروسي في الإطار المحيط بك، فمن الناحية النظرية يمكن دفعه ونقله بسرعة خارج المساحة المحيطة بك."
حيث تقوم أنظمة تهوية الطائرات بمفردها بتصفية الغالبية العظمى من الجزيئات المحمولة جواً.
إن نظام التهوية على متن الطائرة يساوي في الواقع، أو أفضل قليلاً، من معظم غرف العمليات والمستشفيات في جميع أنحاء العالم.
وقد يكون الازدحام في الممرات بعد هبوط الطائرة خطرا كبيرا، لأنه بعد الهبوط يقوم الطيار بإغلاق نظام تهوية الطائرة قبل تشغيل الطاقم لوحدة الطاقة المساعدة في الطائرة.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي شرب الكثير من المشروبات المحتوية على الكافيين إلى إصابتك بالجفاف، لأن الخلايا المناعية تحتاج إلى الماء للقضاء على السموم والفضلات، فإن عدم الحصول على كمية كافية من الماء يجعلها عرضة للخطر.
ويوصى بإحضار معقم اليدين على متن الطائرة، وكذلك غسل اليدين لتقليل المخاطر.
Advertisement
الأكثر قراءة
أمرٌ مفاجئ يطرأ في سوق الدولار.. هذا ما جرى مؤخراً
Lebanon 24
أمرٌ مفاجئ يطرأ في سوق الدولار.. هذا ما جرى مؤخراً
13:12 | 2023-05-13
13/05/2023 01:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مجهولٌ كاد يذبحُ مواطناً في جونيه.. ما حصل داخل تاكسي "غير متوقع"!
Lebanon 24
مجهولٌ كاد يذبحُ مواطناً في جونيه.. ما حصل داخل تاكسي "غير متوقع"!
12:44 | 2023-05-13
13/05/2023 12:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان كسرَ رقماً قياسياً بين الدول العربية.. اكتشفوا ماذا حصل قبل شهرين؟
Lebanon 24
لبنان كسرَ رقماً قياسياً بين الدول العربية.. اكتشفوا ماذا حصل قبل شهرين؟
14:00 | 2023-05-13
13/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ أمني خطير يهدد لبنان.. نائب "حزب الله" يحذر بشدّة!
Lebanon 24
أمرٌ أمني خطير يهدد لبنان.. نائب "حزب الله" يحذر بشدّة!
07:00 | 2023-05-13
13/05/2023 07:00:42
Lebanon 24
Lebanon 24
عصر اليوم.. إليكم ما بلغه سعر صرف الدولار في السوق الموازية
Lebanon 24
عصر اليوم.. إليكم ما بلغه سعر صرف الدولار في السوق الموازية
09:49 | 2023-05-13
13/05/2023 09:49:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
05:00 | 2023-05-14
هذه الكمية من الفواكه تُعادل 4 آلاف خطوة يومياً.. جربوها!
02:00 | 2023-05-14
دراسة تقلب الموازين.. العين تخدع العقل عن حجم الأشياء
23:00 | 2023-05-13
اكتشاف جديد عن مرض باركنسون.. فهل من أمل لتطوير العلاج؟
16:00 | 2023-05-13
أطعمة لا بد من وضعها في الماء.. اليكم الاسباب
14:00 | 2023-05-13
غير هرموني.. عقار يخلّص النساء من الهبات الساخنة
11:00 | 2023-05-13
إستخدام المنصة الأكثر شهرة بكثرة يتسبب بأضرار بالغة.. إحذروا!
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
14/05/2023 13:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
14/05/2023 13:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
14/05/2023 13:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact