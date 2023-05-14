لمشروب منعش صحي ولذيذ.. جرّب هذه الأنواع من التوت خلال الصيف

يُعتبر التوت الطازج وعصير التوت الخيار المثالي خلال أيام الصيف الحارقة، إذ يخفف بمذاقه الحلو اللذيذ، من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، كما يُمثّل وجبة خفيفة مثالية عند الشعور بالجوع.

خمسة أنواع من التوت يجب أن تستمتع بها

وسلّطت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الضوء على خمسة أنواع من التوت يجب أن تستمتع بها خلال الصيف:

الفراولة أو الفريز

العنب البري (الأزرق)



العنب البري مليء بمضادات الأكسدة، ونكهته الحلوة الخفيفة مثالية لفصل الصيف. يمكن أكله طازجًا، أو استخدامه في المخبوزات والمربى والصلصات.



ويعتبر بسكويت العنب البري من أشهى الوصفات. جمّد نصف كوب من العنب البري لبعض الوقت، ثمّ أضف نصف كوب من الزبدة الطرية مع العنب البري المذاب في وعاء.



اخفق المكونات معًا، ثمّ أضف كوب دقيق واحد، ونصف كوب سكر بودرة، ونصف ملعقة صغيرة بيكينغ باودر، ورشة ملح. امزج المكوّنات لعمل عجينة، ثمّ جمّدها لمدة 30 دقيقة، قبل تشكيلها إلى كرات وخبزها لعمل البسكويت.

التوت الأسود

هذا النوع من التوت مثالي كوجبة خفيفة خلال أيام الصيف الحارة، كما يمكن استخدامه في العصائر والسلطات والمخبوزات.



يمكنك إضافة حفنة من التوت الأسود إلى السلطة المفضلة لديك، حيث إن التوت الأسود جيد مع جميع أنواع الفواكه والخضروات التي تدخل في السلطة.



كما يمكن صنع تتبيلة السلطة مع التوت الأسود المهروس والخل وزيت الزيتون وعصير الليمون.



توت العليق

يتميز توت العليق بنكهة حامضة وحلوة تتناسب مع العديد من الأصناف الأخرى من فاكهة الصيف. يمكن أن يؤكل طازجًا أو يستخدم في الحلويات والمربيات.



يمكن صناعة الشربات من توت العليق، من خلال تجميد كوبين من التوت لمدة 3 ساعات تقريبًا، وإضافتهما في الخلاط مع ملعقتين كبيرتين من العسل، وملعقة كبيرة من عصير ليمون، حتى يصبح المزيج سلسًا.



أضف الخليط إلى وعاء محكم وقم بتغطيته وتجميده مرة أخرى لمدة 3 ساعات قبل تناوله.



الكرز

الكرز هو فاكهة صيفية لذيذة بنكهة حلوة وعصرية. يُمكن تناولها طازجة أو استخدامها في المخبوزات والسلطات والكوكتيلات.



ومن أجل صنع عصير الكرز اللذيذ، أضف كوبًا واحدًا من الكرز منزوع البذور إلى الخلاط وامزجه. ثمّ أضف نصف كوب من اللبن (زبادي)، وملعقة كبيرة من بذور الشيا، و6 حبات من اللوز المنقوع، وملعقة كبيرة من العسل. امزج المكونات لتشكيل عصير تستمتع بتناوله. (العربي)

يمكن تناول الفراولة بمفردها، أو استخدامها في مجموعة متنوّعة من الوصفات، بما في ذلك العصائر والسلطات والحلويات.فإذا كنت بحاجة إلى مشروب منعش صحي ولذيذ في الصيف، امزج كوبًا من الفراولة المفرومة مع نصف كوب حليب ونصف موزة؛ وأضف خلاصة الفانيليا حسب الرغبة.