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صحة

الشعور بالجوع يمكن أن يكون مرتبطا بتباطؤ الشيخوخة!.. هذا ما كشفته الدراسة

Lebanon 24
14-05-2023 | 14:00
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كشفت دراسة جديدة أن مجرد الشعور بالجوع يمكن أن يكون كافيا لإبطاء الشيخوخة، وحتى طعم ورائحة الطعام يمكن أن يعكسا فوائد قيود النظام الغذائي.

وأظهرت الدراسات السابقة بشكل قاطع أن تقييد السعرات الحرارية يمكن أن يزيد من عمر الحيوانات.
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ووجدت الدراسة الجديدة التي نُشرت في مجلة Science، أن الجوع وحده يمكن أن يزيد من عمر ذباب الفاكهة.

وتوصل الباحثون، بقيادة فريق من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة، إلى أن تجويع الذباب إما عن طريق حرمانهم من جزيئات الأحماض الأمينية، أو عن طريق تحفيز مناطق الدماغ المرتبطة بالحافز للتغذية، يطيل من عمر الذباب.

وقال سكوت بليتشر، المؤلف المشارك في الدراسة: "لقد قمنا نوعا ما بفصل تأثيرات إطالة العمر لتقييد النظام الغذائي عن جميع التلاعبات الغذائية في النظام الغذائي التي عمل الباحثون عليها لسنوات عديدة للقول إنها ليست ضرورية".

ووجدت الدراسة أن إدراك عدم وجود ما يكفي من الغذاء كاف لإحداث فوائد تمديد الحياة.

وتسبب الباحثون في الجوع في الذباب بعدة طرق. في إحدى الطرق، قاموا بتعديل كمية جزيئات الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة (BCAA) في وجبة خفيفة من الطعام، ثم سمحوا لاحقا للذباب بالتغذي بحرية على الخميرة أو السكر.

وتوصل الباحثون إلى أن الذباب الذي يتغذى على وجبة خفيفة منخفضة الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة (BCAA) يستهلك خميرة أكثر من السكر مقارنة بالذباب الذي يتغذى على وجبة خفيفة عالية الأحماض الأمينية ذات السلسلة المتفرعة.
 
وخلص الباحثون في الدراسة إلى أن "إظهار كفاية الجوع لإطالة العمر الافتراضي يكشف أن الحالات التحفيزية وحدها يمكن أن تكون محركات حتمية للشيخوخة". (روسيا اليوم) 
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