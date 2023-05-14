أطعمة مفيدة وخارقة... اليكم هذا الخبر

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وجدت دراسة أن تناول نظام غذائي صحي معين قد يكون مفيدا تماما مثل المشي 4000 خطوة إضافية في اليوم للحفاظ على اللياقة البدنية.ويقول العلماء إن إضافة "الأطعمة الخارقة" إلى النظام الغذائي يعزز اللياقة البدنية دون أي تمرين حقيقي، وكذلك يحسن الصحة العامة. ويعتقدون أن السبب في ذلك هو أن اتباع نظام غذائي مغذي يحسن عملية التمثيل الغذائي، ويساعد الجسم على معالجة السعرات الحرارية وامتصاص الأطعمة الجيدة.وقد يكون السبب في أن بعض الأشخاص الذين يمارسون الرياضة أكثر لياقة من غيرهم (ممن يمارسون التمارين أيضا) لأنهم أكثر صرامة بشأن ما يأكلونه.كان على أكثر من 2000 مشارك الركض على جهاز المشي بينما تم قياس مستويات الأكسجين لديهم من قبل باحثي جامعة هارفارد.وكان الأشخاص الذين التزموا عن كثب بنظام غذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط، يتألف من الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، يتمتعون بنفس مستوى اللياقة مثل الأشخاص الذين قطعوا نحو 4000 خطوة يوميا في الدراسات السابقة للباحثين.وتحتوي الفاكهة والخضروات على نسبة عالية من الألياف، والتي تعمل كموقد طبيعي للدهون يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تقي من الالتهابات والمشاكل الصحية الأخرى.وأوضح مؤلف الدراسة الدكتور مايكل مي، من مركز Beth Israel Deaconess الطبي بجامعة هارفارد في بوسطن: "في البالغين في منتصف العمر، ارتبطت الأنماط الغذائية الصحية بقوة باللياقة البدنية حتى بعد أخذ مستويات النشاط في الاعتبار. وكان التحسن في اللياقة مشابها لتأثير اتخاذ 4000 خطوة إضافية كل يوم".ومن المعروف أن الأنظمة الغذائية الصحية تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.واستخدمت دراسة الدكتور مي، بيانات من 2380 أمريكيا في منتصف العمر. أكمل المشاركون استبيان تكرار الطعام لتقييم استهلاك 126 عنصرا خلال العام الماضي. وقارنت الدراسة اللياقة البدنية للمشاركين مع وجودة النظام الغذائي.وتم استخدام المعلومات لتقييم جودة النظام الغذائي باستخدام مؤشر الأكل الصحي البديل (AHEI) على مقياس من 1 إلى 110، ودرجة النظام الغذائي على غرار البحر الأبيض المتوسط (MDS) على مقياس من 0 إلى 25، وكلاهما مرتبطان بصحة القلب.وأشارت النتائج إلى وجود "أطعمة خارقة" ذات جودة ودرجة عالية يمكن أن تعزز صحتك، وتشمل:- الخضار- الفواكه- الحبوب الكاملة (مثل الأرز البني والكينوا والشوفان)- المكسرات (غير مملحة)- البقوليات (مثل الفول والبازلاء والعدس والحمص)- الأسماك- الدهون الصحية- الحد من اللحوم الحمراء والكحولووجدت الدراسة أن كل 13 نقطة إضافية على مقياس الأكل الصحي أدت إلى تحسن أداء بنسبة 5% على دراجة التمرين.وأضاف الدكتور مي: "هناك بالفعل العديد من الأسباب الصحية لاستهلاك نظام غذائي عالي الجودة، ونقدم سببا آخر لارتباطه باللياقة البدنية. النظام الغذائي على طراز البحر الأبيض المتوسط مع الأطعمة الكاملة والطازجة والحد الأدنى من الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء والكحول هو مكان رائع للبدء".(ذي صن)