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صحة
لهذه الاسباب... ابتعدوا عن تناول الملح
Lebanon 24
14-05-2023
|
23:00
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حذرت الدكتورة إيرينا يوزوب خبيرة التغذية الروسية من أضرار الإفراط في استهلاك الملح.
وتشير الخبيرة إلى أن زيادة الملح في الجسم يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض الكلى.
وتقول: "عندما يرتفع مستوى الملح في الجسم، تضطر الكلى إل العمل المكثف للتخلص منه. أي يزداد العبء على الكلى، ما يمكن أن يؤدي إلى تلفها، وعند عدم علاجها إلى أمراض الكلى المزمنة".
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وتضيف: تؤثر زيادة كمية الملح في الجسم في الأوعية الدموية والقلب وتساهم في ارتفاع مستوى ضغط الدم. ولكن ليس من السهل التحكم بكمية الملح لأنه موجود في الخبز والمعلبات والصلصات والأطعم شبه الجاهزة .
وتقترح الطبيبة التخلي عن استهلاك الملح 3-5 أيام، وسوف يشعر الشخص باختلاف إشارات مستقبلات الذوق.
وتشير، في نفس الوقت، إلى أن التخلي التام عن استهلاك الملح يهدد الجسم بحصول خلل في عمل القلب والأوعية الدموية والجهاز البولي والجهاز العصبي.((إزفيستيا)
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