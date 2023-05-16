31
o
بيروت
31
o
طرابلس
20
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لا تستخدموا بدائل السكر.. تحذير من منظمة الصحة العالمية
Lebanon 24
16-05-2023
|
03:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
نصحت منظمة الصحة العالمية من يحاول إنقاص وزنه، بعدم استخدام بدائل السكر (المحليات الصناعية).
وقالت المنظمة، إن مراجعة منهجية للأدلة المتاحة تشير إلى أن استخدام المحليات الصناعية، لا يساهم على المدى الطويل في تقليل دهون الجسم لدى البالغين أو الأطفال.
Advertisement
ولفتت المنظمة إلى أنه قد يكون هناك "تأثيرات غير مرغوب فيها محتملة" من الاستخدام طويل الأمد لبدائل السكر مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن فرانشيسكو برانكا، مدير هيئة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية، قوله في بيان صحفي: "الناس بحاجة إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات مثل تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات طبيعية كالفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة".
وأضاف: "لا توفر المحليات الصناعية أي عناصر غذائية مفيدة. من الضروري أن يعتمد نظام غذائي متوازن، قليل السكر، من أجل حياة صحية".
وأشارت المنظمة إلى أن توصيتها تنطبق على جميع الأشخاص باستثناء المصابين أصلا بمرض السكري.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مُجددا ابن راغب علامة يُثير الجدل.. ظهر على البحر وقام بحركة غير لائقة! (فيديو)
Lebanon 24
مُجددا ابن راغب علامة يُثير الجدل.. ظهر على البحر وقام بحركة غير لائقة! (فيديو)
04:16 | 2023-05-15
15/05/2023 04:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
Lebanon 24
آخر خبر يهمكم عن الدولار و "صيرفة".. هل سيوقفها مصرف لبنان؟
14:13 | 2023-05-15
15/05/2023 02:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
Lebanon 24
هزّة أرضية شعر بها سكانُ مدينة لبنانية.. هل جاءت قويّة؟
15:03 | 2023-05-15
15/05/2023 03:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
Lebanon 24
حادثة غريبة تهزُّ صيدا.. ما حصل مع سيدتين غير عادي!
12:19 | 2023-05-15
15/05/2023 12:19:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
Lebanon 24
"فاتورة" غير متوقعة بأكثر من 2 مليون ليرة يدفعها المواطنون.. سببها غير متوقّع!
15:12 | 2023-05-15
15/05/2023 03:12:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
03:40 | 2023-05-16
فرشاة أسنانك... اياك ان تضعها في الحمام
02:00 | 2023-05-16
تجلط الدم... اليكم بعض الاعراض الصامتة
02:00 | 2023-05-16
التوحد... اليكم بعض العلامات والاسباب
01:20 | 2023-05-16
انتبهوا... البطاط المقلية قد تسبب الاكتئاب والقلق
23:59 | 2023-05-15
سحب الحمض النووي البشري من الماء والرمل والهواء... هذا ما توصل اليه العلماء
23:00 | 2023-05-15
كيف يؤثّر الجفاف على ضغط الدم؟
فيديو
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
16/05/2023 11:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
Lebanon 24
فيديو يخطف الأنفاس: حطم طائرته عمداً.. لكسب المال!
04:46 | 2023-05-13
16/05/2023 11:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
Lebanon 24
كلّف 3 ملايين دولار.. حفل زفاف "باذخ" لابن وزير سابق!؟ (فيديو)
02:30 | 2023-05-13
16/05/2023 11:16:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact