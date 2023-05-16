Advertisement

صحة

لا تستخدموا بدائل السكر.. تحذير من منظمة الصحة العالمية

Lebanon 24
16-05-2023 | 03:01
A-
A+
Doc-P-1067419-638198285423108356.png
Doc-P-1067419-638198285423108356.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نصحت منظمة الصحة العالمية من يحاول إنقاص وزنه، بعدم استخدام بدائل السكر (المحليات الصناعية).

وقالت المنظمة، إن مراجعة منهجية للأدلة المتاحة تشير إلى أن استخدام المحليات الصناعية، لا يساهم على المدى الطويل في تقليل دهون الجسم لدى البالغين أو الأطفال.
Advertisement

ولفتت  المنظمة إلى أنه قد يكون هناك "تأثيرات غير مرغوب فيها محتملة" من الاستخدام طويل الأمد لبدائل السكر مثل زيادة خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأميركية عن فرانشيسكو برانكا، مدير هيئة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية، قوله في بيان صحفي: "الناس بحاجة إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل تناول السكريات مثل تناول الأطعمة التي تحتوي على سكريات طبيعية كالفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة".

وأضاف: "لا توفر المحليات الصناعية أي عناصر غذائية مفيدة. من الضروري أن يعتمد نظام غذائي متوازن، قليل السكر، من أجل حياة صحية".

وأشارت المنظمة إلى أن توصيتها تنطبق على جميع الأشخاص باستثناء المصابين أصلا بمرض السكري.(سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:03 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:19 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:12 | 2023-05-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:40 | 2023-05-16
02:00 | 2023-05-16
02:00 | 2023-05-16
01:20 | 2023-05-16
23:59 | 2023-05-15
23:00 | 2023-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website