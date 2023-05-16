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صحة

أكثر من نصف سكان العالم "معرضون للسمنة".. ولبنان في هذه المرتبة

Lebanon 24
16-05-2023 | 14:00
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أصدر أطلس البدانة العالمي التابع للاتحاد العالمي للسمنة، لائحة توضح أكثر البلدان تضررا بالبدانة، مشيرا إلى أن "أكثر من نصف سكان العالم معرضون للإصابة بالسمنة هذا العام"، داعيا إلى "فرض ضرائب على إنتاج وتسويق الأغذية غير الصحية".
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وعلى الرغم من العلاجات الكثيرة والحلول المتعددة وملايين الفيديوهات الداعمة والمساعدة، فإن البدانة لا تزال شبح يطارد الناس في كل العالم، وتسبب الخوف لمن لم تصبه بعد، والأمراض لمن تنال منه.

ووفق تقرير أطلس البدانة العالمي، فإن جزيرة ناورو تشكل فيها البدانة نحو 60 بالمئة، وبذلك تتصدر معدلات البدانة العالمية.

أما عربيا، فتأتي الكويت في المرتبة الأولى، بمعدل بدانة يبلغ 34 بالمئة، تليها قطر والسعودية تباعا.

وجاء الأردن في المركز الرابع في معدلات البدانة عربيا، والإمارات في المركز الخامس، فيما يأتي لبنان سادسا.

أما الترتيب العالمي لمعدلات البدانة في باقي الدول العربية، جاء وفق التدرج التالي:

- البحرين
- ليبيا
- العراق
- عمان
- مصر
- سوريا
- المغرب
- تونس
- اليمن
- موريتانيا
- الصومال
- جزر القمر

فيما دعا تقرير أطلس البدانة جميع الدول إلى "اتباع حلول جديدة ومختلفة عما سبق، كفرض الضرائب والقيود على إنتاج وتسويق الأغذية غير الصحية، والمنتجات ذات الدهون العالية أو الغنية بالسكريات".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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