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صحة

بدائل السكر وأضرارها على الصحة

Lebanon 24
15-05-2023 | 23:00
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أصدرت منظمة الصحة العالمية توصيات جديدة تحذر من استخدام المُحليات غير السكرية، مشيرة إلى المخاطر الصحية المحتملة.
وأوضحت الوكالة في بيان صحافي، إن التوصية تستند إلى مراجعة منهجية للأدبيات العلمية، مؤكدة أن المُحليات البديلة لا تساعد في تقليل دهون الجسم على المدى الطويل، كما أن الاستخدام طويل الأمد لها قد يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، أو حتى الوفاة المبكرة.
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وأشارت إلى أن الإرشادات الجديدة لا تعتبر توصية بتناول المزيد من السكر الحقيقي بدلا من ذلك، لكنها تهدف إلى ضرورة تقليل السكر بشكل عام في النظام الغذائي اليومي.

وقال مدير التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية فرانشيسكو برانكا: "يحتاج الناس إلى التفكير في طرق أخرى لتقليل السكريات المضافة، مثل تناول الأطعمة المحتوية على سكريات طبيعية كالفاكهة، أو الأطعمة والمشروبات غير المحلاة".

وأعلن برانكا أن "بدائل السكر ليست لها قيمة غذائية"، مضيفا: "يجب التقليل من حلاوة النظام الغذائي في سن مبكرة لتحسين صحتنا".

وتنطبق التوصية على الجميع باستثناء المصابين مسبقا بداء السكري، الذين قد يستمرون في الاستفادة من استخدام بدائل السكر.
وتستهدف الإرشادات "علب التحلية" التي يضيفها كثيرون إلى قهوة الصباح أو الحلويات عوضا عن السكر، بالإضافة إلى مجموعة بدائل السكر التي تضيفها شركات الأغذية بشكل متزايد إلى الأطعمة والمشروبات المصنعة، بما في ذلك الخبز والحبوب والألبان والوجبات الخفيفة.

وتشمل المُحليات غير السكرية الشائعة التي سمتها منظمة الصحة العالمية:
مشتقات الأسيسولفام.
الأسبارتام.
السيكلامات.
النيوتام.
السكرين.
السكرالوز.
الستيفيا ومشتقاتها.
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