مستحضرات التجميل... قد تكون اخطر مما تتوقعون

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تعمل مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية على تحسين مظهرنا وشعورنا.وكشفت إيمي راند، الأستاذة المساعدة في الكيمياء البيئية وعلم السموم، جامعة كارلتون، كيف بدأت خلال فترة الوباء روتين العناية بالوجه. وقامت بتطبيق التونر والمصل والكريم المرطب.لكن العديد من هذه المنتجات تحتوي على مواد كيميائية تسمى مواد per- وpolyfluoroalkyl (PFAS)، والمعروفة أيضا باسم "المواد الكيميائية الأبدية". يتم استخدامها كمكونات يمكن أن تجعل المنتجات مقاومة للماء وتدوم طويلا وتساعدها على الانتشار بسلاسة عبر الجلد.وتشير البيانات الأوروبية إلى وجود حوالي 170 مكونا من مكونات PFAS للاستخدام في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية. كل عام، قد يتم إطلاق ما يزيد عن 80000 كغم من PFAS بعد استخدام المنتج لمياه الصرف وتدفقات النفايات الصلبة، وهو مصدر مهم من PFAS في البيئة.الملوثات الثابتةتعد PFAS ملوثات بيئية ثابتة. وتعني الخصائص التي تجعلها مفيدة تجاريا، ولا سيما استقرارها، أيضا عدم وجود آلية بيئية لتقويضها، وبالتالي تتراكم. وتم العثور على PFAS في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك المناطق النائية مثل القطب الشمالي.ويتراكم PFAS أيضا في الجسم. وقام مسح الإجراءات الصحية الكندية بأخذ عينات من الدم من آلاف الأشخاص ووجد العديد من PFAS لدى جميع المشاركين.وتأتي المصادر الرئيسية لتعرض الناس لـPFAS من خلال النظام الغذائي، من شرب المياه الملوثة أو تناول الطعام، مثل الأسماك أو اللحوم. ويمكن أن تحتوي الحقول الزراعية على PFAS من المواد الصلبة الحيوية المستخدمة كسماد، حيث لا يمكن لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إزالتها.لذلك، يتم نقل PFAS عبر المواد الصلبة الحيوية إلى المحاصيل والحيوانات. وبالمثل، يتم إضافة PFAS إلى منتجات العناية الشخصية، ثم تطبيقها، ثم غسلها لدخول محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ما يساهم في حدوث مشكلة بيئية عالمية.PFAS في منتجات العناية الشخصيةقاس الباحثون PFAS في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية المشتراة في كندا. وشملت المنتجات البرونزر، والكونسيلر، وكريم الأساس، وكريمات الحلاقة، وواقيات الشمس، والمرطبات.وتم استخراج PFAS من كل منتج وقياس باستخدام أجهزة قياس الطيف الكتلي. وتحدد هذه الأدوات PFAS الفردية الموجودة في المنتجات، بكميات كبيرة مليغرام أو أقل من تريليون غرام.ونشأت المستويات العالية بشكل خاص من المنتجات التي تحتوي على المكونات التالية: C6-16 بيرفلوروالكيل إيثيل فوسفات، بيرفلورو أوكتيل ثلاثي إيثوكسيسيلان، وإيثرات فلوروبوتيل المشبعة.وحظرت الحكومة الكندية بعض منتجات PFAS، بما في ذلك حمض البيرفلوروكتانويك (PFOA)، وأي مادة كيميائية تتحلل لإنتاج PFOA.مستويات أعلى من PFASتظهر الدراسات الوبائية أن مستويات PFAS في الجسم مرتبطة بالاستخدام المنتظم لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية.ولاحظت إحدى الدراسات في الولايات المتحدة ارتفاع مستويات الدم من PFAS لدى النساء اللواتي يضعن كريم الأساس عادة. وربطت دراسة من كوريا استخدام مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية بمستويات أعلى من PFAS في حليب الثدي.وأوضحت دراسة أخرى هذا الاتجاه بشكل مباشر أكثر. وتمت إضافة حمض بيرفلورو الأوكتانويك (PFOA) عن قصد إلى واقي الشمس لتحديد ما إذا كانت مستويات الدم لدى شخص واحد سترتفع بعد التطبيق. وفي غضون ثلاثة أسابيع، تعادل PFOA من تطبيق واقي الشمس حوالي 10% من إجمالي كمية PFOA في جسمه.ويشير هذا إلى أن التطبيق اليومي للواقي من الشمس المحتوي على PFAS خلال أشهر الصيف - والتطبيق المتكرر لمستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية الأخرى المحتوية على PFAS - سيؤدي إلى ارتفاع مستويات الدم.وعلى عكس المواد الكيميائية الأخرى، فإن بعض PFAS مثل PFOA ثابتة. وهذا يعني أن التعرض البشري حتى لكميات قليلة من PFAS يمكن أن يتراكم بمرور الوقت.الآثار الصحيةفي كندا، يُحظر استخدام PFAS الذي يتم قياسه بشكل متكرر في البيئة مع وجود آثار صحية ضارة. وتشمل هذه PFOA وPFOS، وPFCAs طويلة السلسلة، وأي مركب يتحلل لإنتاجها. وهذا هو نهج تنظيمي أوسع مقارنة بالمناطق الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، والتي تقيد PFAS الفردية.لكن مناطق أخرى تتخذ نهجا أوسع. وسيؤدي الحظر المقترح من قبل الاتحاد الأوروبي إلى القضاء على الآلاف من PFAS. وتخطط كاليفورنيا للتخلص بشكل فعال من أي مكون من مكونات PFAS المستخدمة في مستحضرات التجميل والملابس بحلول عام 2025.ويجب أن تعمل المجموعات البيئية والمديرون والصناعة معا للتوقف عن استخدام PFAS في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، وبدلا من ذلك استخدام المكونات الأخرى التي تخدم نفس الغرض.(ساينس ألرت)