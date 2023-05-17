الى كل الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ... خبر هام وعاجل

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها وجدت صلة محتملة بين لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وحالات تجلط دموي تعرض لها أشخاص تلقوا اللقاح.



إلى ذلك اتخذت دول أوروبية عديدة إجراءات تقيد استخدام اللقاح.(RT)

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