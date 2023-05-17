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صحة

الى كل الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ... خبر هام وعاجل

Lebanon 24
17-05-2023 | 01:17
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها وجدت صلة محتملة بين لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا، وحالات تجلط دموي تعرض لها أشخاص تلقوا اللقاح.

إلى ذلك اتخذت دول أوروبية عديدة إجراءات تقيد استخدام اللقاح.(RT) 
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"أسترازينيكا"

كورونا

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