نظام غذائي يعادل المشي يوميا 4000 خطوة... تعرفوا عليه

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أوضحت دراسة حديثة أن نظام حمية البحر المتوسط التي تعتمد بشكل كبير على الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والألبان يعادل في فائدته مشي نحو آربعة آلاف خطوة في اليوم الواحد.وذكر الباحثون المشرفون على الدراسة أن فوائد تلك الحمية تنعكس على الجسم من خلال اللياقة القلبية التنفسية، التي تعكس القدرة على توفير الأكسجين واستخدامه لممارسة الرياضة، وفقا لما ذكر موقع "eatingwell" المتخصص في شؤون الغذاء والحمية.وبحسب الدراسة التي أجريت باستخدام بيانات 2380 شخصا متوسط أعمارهم 54 عاما، فإن تأثير حمية البحر المتوسط كان متشابها بين النساء والرجال، وأكثر وضوحا على اللياقة لدى من تقل أعمارهم عن 54 عاما مقارنة بالبالغين الأكبر سنا.وأوضح المشرف الرئيسي على البحث، مايكل مي أن هذه الدراسة "توفر بعض أقوى البيانات وأكثرها صرامة حتى الآن لدعم العلاقة التي قد تؤدي بها النظم الغذائية الأفضل إلى لياقة أعلى".وتابع مي: "تشير بيانات الأيض (الاستقلاب) لدينا إلى أن تناول الطعام الصحي يرتبط بصحة التمثيل الغذائي الأفضل، والتي يمكن أن تكون إحدى الطرق الممكنة التي تؤدي إلى تحسين اللياقة والقدرة على ممارسة الرياضة".بيد أن الدراسة شددت على أن النتائج لا تعني عدم الحاجة إلى القيام بأنشطة رياضية وبدنية والتي تبقى ضرورية للصحة سواء من ناحية نقص الوزن أو الحفاظ على قوة العضلات ومختلف أعضاء وأجهزة الجسم.(الحرة)