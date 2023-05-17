22
o
بيروت
25
o
طرابلس
6
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
25
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
نظام غذائي يعادل مشي 4 آلاف خطوة يوميا.. إليكم هذه الدراسة
Lebanon 24
17-05-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت دراسة حديثة أن نظام حمية البحر المتوسط التي تعتمد بشكل كبير على الخضار والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والألبان يعادل في فائدته مشي نحو آربعة آلاف خطوة في اليوم الواحد.
وذكر الباحثون المشرفون على الدراسة أن فوائد تلك الحمية تنعكس على الجسم من خلال اللياقة القلبية التنفسية، التي تعكس القدرة على توفير الأكسجين واستخدامه لممارسة الرياضة، وفقا لما ذكر موقع "eatingwell" المتخصص في شؤون الغذاء والحمية.
Advertisement
وبحسب الدراسة التي أجريت باستخدام بيانات 2380 شخصا متوسط أعمارهم 54 عاما، فإن تأثير حمية البحر المتوسط كان متشابها بين النساء والرجال، وأكثر وضوحا على اللياقة لدى من تقل أعمارهم عن 54 عاما مقارنة بالبالغين الأكبر سنا.
وأوضح المشرف الرئيسي على البحث، مايكل مي أن هذه الدراسة "توفر بعض أقوى البيانات وأكثرها صرامة حتى الآن لدعم العلاقة التي قد تؤدي بها النظم الغذائية الأفضل إلى لياقة أعلى".
وتابع مي: "تشير بيانات الأيض لدينا إلى أن تناول الطعام الصحي يرتبط بصحة التمثيل الغذائي الأفضل، والتي يمكن أن تكون إحدى الطرق الممكنة التي تؤدي إلى تحسين اللياقة والقدرة على ممارسة الرياضة".
بيد أن الدراسة شددت على أن النتائج لا تعني عدم الحاجة إلى القيام بأنشطة رياضية وبدنية والتي تبقى ضرورية للصحة سواء من ناحية نقص الوزن أو الحفاظ على قوة العضلات ومختلف أعضاء وأجهزة الجسم.
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV بالمايوه تستمتع بوقتها على البحر.. شاهدوا كيف بدت (صور)
02:00 | 2023-05-17
17/05/2023 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
Lebanon 24
تحركات لتوجيه ضربة قوية للدولار.. ماذا يحدث في الخفاء؟
08:30 | 2023-05-17
17/05/2023 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برفقة حبيبها ملكة جمال لبنان السابقة بفستان مكشوف ومُثير.. شاهدوا كيف بدت ساندرا رزق (فيديو)
Lebanon 24
برفقة حبيبها ملكة جمال لبنان السابقة بفستان مكشوف ومُثير.. شاهدوا كيف بدت ساندرا رزق (فيديو)
00:19 | 2023-05-17
17/05/2023 12:19:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الى كل الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ... خبر هام وعاجل
Lebanon 24
الى كل الذين تلقوا لقاح "أسترازينيكا" ... خبر هام وعاجل
01:17 | 2023-05-17
17/05/2023 01:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة قد "تحرق" إسم فرنجيّة "رئاسياً".. هل سيفعلها "حزب الله"؟
Lebanon 24
خطوة قد "تحرق" إسم فرنجيّة "رئاسياً".. هل سيفعلها "حزب الله"؟
03:00 | 2023-05-17
17/05/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2023-05-17
بشرى للمرضى الذين يعانون من ضعف البصر الوراثي
12:53 | 2023-05-17
بعد 80 عاماً.. هذا ما تبيّن بشأن "مضاد حيوي" شديد السمية للكلى!
11:00 | 2023-05-17
هل يجب على كبار السن ممارسة الرياضة؟
10:00 | 2023-05-17
كيف تواجه دول العالم ارتفاع استهلاك السجائر الإلكترونية بين الأطفال؟
08:00 | 2023-05-17
فيتامينات غير ملائمة لصحة القلب... اليكم التفاصيل
06:43 | 2023-05-17
تحذير... مرض قاتل في "ساندويشنا" اليومي
فيديو
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
Lebanon 24
مسابقة جمالية في مصر.. متنافسات من جميع أنحاء العالم (فيديو)
02:00 | 2023-05-17
18/05/2023 04:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مشهد بث على الهواء مباشرة… سرب نحل "غاضب" يسقط شرطياً أرضاً شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
01:27 | 2023-05-17
18/05/2023 04:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
Lebanon 24
ناسا تكشف عن الروبوت الثعبان.. مهمته البحث عن حياة على كوكب زحل
00:53 | 2023-05-14
18/05/2023 04:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact