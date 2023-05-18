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صحة
ظن القهوة سبب صداعه.. وهذا ما أظهرته الفحوص الطبية!
Lebanon 24
18-05-2023
|
02:36
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عانى البريطاني ستيف بيغين البالغ من العمر 51 عاما، من صداع شديد عام 2021، لكنه لم يعط الأمر كثيرا من الأهمية معتقدا أن ذلك بسبب شرب الكثير من القهوة.
ومع استمرار الوجع لأشهر متتالية، ذهب ستيف إلى المستشفى حيث أصر الأطباء على إجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي.
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وبعد ثلاثة أيام ظهرت النتيجة ليعلم أنه مصاب بورم سرطاني في دماغه، ولا علاقة لتناول الكثير من القهوة بالأمر.
وكان ستيف متفائلا بعد علمه بالإصابة رغم حالة الصدمة والمفاجأة.
وبعد استئصال الورم قال: "لقد كانت مشاعر مختلطة، كنت قلق من عودة الورم، لكني شعرت بسعادة غامرة لأنهم تخلصوا من 99.9 بالمئة منه".
وأضاف: "أعتقد أن لياقتي لعبت دورا كبيرا في التعافي، وبعد سبعة أسابيع من العملية، قطعت 35 ميلًا على الدراجة مع صديقي. لدي إرادة قوية على أي حال ولكن ركوب الدراجات جعلني أقوى."
وتابع: "لقد ساعدني ركوب الدراجات خلال أصعب الأوقات وأعتقد أنه ساعدني على التعافي من العملية، عاطفياً وجسدياً، وأريد أن أثبت لنفسي أنه بعد كل هذا، يمكنني إكمال ذلك".
يشار إلى أنه في الآونة الأخيرة نشرت العديد من الدراسات المتعلقة بالقهوة، والتي تؤكد بشكل أو آخر أن تناول القهوة باعتدال أمر مفيد.(سكاي نيوز)
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