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صحة

ابتعدوا عن هذه المأكولات.. ضررها كبير على الاسنان

Lebanon 24
18-05-2023 | 02:58
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غالبا ما ينصح أطباء الأسنان بمحاولة تجنب أكل الحلوى لأنها تتسبب بالتسوس، إلا أن هناك أطعمة أخرى تؤذي الأسنان بنفس الدرجة وتسهم في تكسرها وتغير لونها.

فيما يلي خمسة أغذية ينصح بالابتعاد عنها:

الأطعمة المقلية
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من المحتمل أن يتسبب الطعام المقلي المقرمش في ظهور شقوق وكذلك تسوس مع مرور الوقت. كما يمكن أن يؤدي إلى الحساسية والألم والحاجة إلى الحشوات. ومن الممكن أن تدخل بقايا الطعام المقلي القاسية بين الأسنان الأمر الذي يؤدي إلى التسوس بمرور الوقت.
 
الزيتون

على الرغم من أنها وجبة خفيفة رائعة، إلا أن "الحجارة" المختبئة بداخلها يمكن أن تكون خطيرة. الا ان العض غير المقصود على بذور الزيتون يمك أن يؤدي إلى تشققات في الأسنان.
الكُركُم

الكركم من "الأطعمة الخارقة" عندما يتعلق الأمر بصحتنا بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. ولكن بالنسبة لأسناننا، من الأفضل تقليل الاستهلاك إلى الحد الأدنى إذا كنت تريد أن تظل أسنانك بيضاء لؤلؤية.
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