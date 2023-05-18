مهارات انقاذ الحياة... هل يجب ان يتعلمها الاطفال؟

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دعت منظمات صحة القلب المدارس وأولياء الأمور إلى تعليم الأطفال الصغار مهارات إنقاذ الحياة بعدما أظهرت الأدلة قدرتهم على القيام بذلك بفعالية.ونقلت شبكة "سي إن إن" أن جمعية القلب الأميركية ومجلس الإنعاش الأوروبي ولجنة الاتصال الدولية للإنعاش، نشروا، الأربعاء، بيانا علميا في مجلة الدورة الدموية يكشف أن الأطفال الصغار يمكنهم الاتصال بالطوارئ والقيام بإنعاش قلبي رئوي بشكل جيد.وأشار البيان إلى أن أطفال المدارس الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات يعرفون كيفية طلب المساعدة في حالات الطوارئ الطبية وأنه بحلول سن 10 إلى 12 عاما، يمكن للأطفال إدارة ضغطات فعالة على الصدر عند إجراء الإنعاش القلبي الرئوي.وقالت الدكتورة كوميلا ساسون، عضو لجنة كتابة البيان، وهي طبيبة طب الطوارئ في كولورادو ونائب رئيس العلوم الصحية في جمعية القلب الأميركية للشبكة في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الأطفال الصغار ليس لديهم القوة لأداء ضغطات الصدر الصحيحة، إلا أنهم يستطيعون تعلم المعلومات الأساسية حول ما يجب فعله إذا انهار شخص ما فجأة.وأوضحت ساسون أن طفليها البالغين من العمر 6 سنوات و 8 سنوات تعلما بسرعة كبيرة كيفية الاتصال برقم 911 ، وما هي ضغطات الصدر وحتى ما هو جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي، وكيف يتم استخدامه لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من السكتة القلبية.وفقا للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها فإن حوالي 70 إلى 90 في المئة من الأشخاص الذين يصابون بسكتة قلبية يموتون قبل الوصول إلى المستشفى لأن الأشخاص من حولهم لا يعرفون كيفية المساعدة.وتشير الشبكة إلى أن مجموعات طبية مختلفة تشدد على أهمية تعليم الأطفال الصغار ما يجب القيام به أثناء حالات الطوارئ الطبية في المنزل أو المدرسة أو في أماكن أخرى.وفي عام 2018 ، أصدرت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بيانا يدعو إلى تدريب الأطفال وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية وموظفي المدارس على المهارات الأساسية المنقذة للحياة.وتقول الطبيبة ساسون لـ"سي إن إن" إن جمعية القلب الأميركية لعبت دورا في جعل أكثر من 40 ولاية تطلب نوعا من التعليم حول السكتة القلبية والإنعاش القلبي الرئوي كشرط أساسي للتخرج لطلاب المدارس الثانوية.(الحرة)