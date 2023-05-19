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صحة

تحذير سريع... ابتعدوا عن استعمال الملاعق البلاستيكية الملونة

Lebanon 24
19-05-2023 | 01:34
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حذرت جمعية حماية المستهلك في الجزائر من استعمال "الملاعق المصنوعة من مادة البلاستيك المعاد تدويره"، لأنها تشكل خطرا على صحة الإنسان وإمكانية تسببها في الإصابة بالسرطان على المدى البعيد.

والخميس، قال المنسق الوطني للجمعية، فادي تميم، إن استعمال الملاعق المصنوعة من مادة "البلاستيك المجدد"، يشكل خطرا على صحة المستهلك، وفقا لموقع "النهار".
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وكشف أن تلك الملاعق مصنوعة من البلاستيك المجدد المعاد تدويره، ولذلك غالبا ما تكون ألوانها داكنة وتحمل بقعا سوداء.

ويشكل استعمال تلك الملاعق خطرا على صحة الإنسان، لاحتوائها على مواد كيميائية، ويكون لها تأثير تراكمي على جسم الإنسان يظهر على المدى البعيد ما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وفقا لحديثه.

وحذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مؤخرا من استعمال الملاعق المصنوعة من مادة البلاستيك المجدد، والتي تشهد انتشارا واسعا في محلات بيع المثلجات والمشروبات والمرطبات خاصة في فصل الصيف.


وأشارت المنظمة إلى أن غالبية تلك الملاعق ذات ألوان "حمراء وخضراء وبنية في حين يجب أن يكون لون الملعقة الأصلية شفاف أي لا لون لها".(الحرة) 
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