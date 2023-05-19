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صحة

احذروا.. طريقة لتخزين الأفوكادو تجعله خطيراً للغاية!

Lebanon 24
19-05-2023 | 08:00
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يحرص البعض على ابتكار طرق لتخزين الخضراوات والفاكهة لضمان بقائها أطول وقت ممكن، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وفي إحدى الحيل المقترحة والتي تم تداولها على "تيك توك"، نصح بغمر الأفوكادو بالمياه لضمان عدم تحولها إلى اللون البني مع الوقت، إلا أن الخبراء حذروا من هذه الخطوة.
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هذه الطريقة يمكن أن تخلق بالفعل مكانا مثاليا لتكاثر البكتيريا الخطرة، المسببة لـ الليستريا والسالمونيلا.
 
 
وقال سكوت إيفانز، من بنك تخزين الأغذية في كارديف، لصحيفة "ديلي ميل": "عندما تغمر الأفوكادو في الماء، فإنك تخلق بيئة تسمح لمسببات الأمراض البشرية مثل الليستريا و السالمونيلا لتزدهر".
ووفق العديد من الدراسات الطبية وتلك المتخصصة بالتغذية، فإن للأفوكادو فوائد كثيرة أبرزها:

تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
يدعم صحة الأمعاء.
تخفيض الدهون الضارة.
الوقاية من السرطان.
غني بالعناصر الغذائية. (سكاي نيوز)
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