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صحة

تجلب "البوتوكس" الفاسد من تركيا وتروج له.. اليكم ما فعلته طبيبة التجميل وهذا مصيرها

Lebanon 24
19-05-2023 | 11:50
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قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن طبيبة تجميل 11 عاما بعد إدانتها بتهريب كميات من "البوتوكس" الفاسد من تركيا لترويجه في تونس.

كما قضت الدائرة الجنائية بالسجن مدة أربعة أعوام في حق خمسة متهمين آخرين من بينهم عريف بالديوانة وموظفين بشركة الخطوط الجوية التونسية متهمين بالتواطؤ مع الطبيبة والتستر عليها.
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وجاء في أوراق ملف القضية، أن أعوان الديوانة بمطار تونس قرطاج الدولي تمكنوا خلال شهر حزيران من سنة 2021 من ضبط كمية هامة من "البوتوكس" قادمة من تركيا ليتبين أنها منتهية الصلوحية وصاحبتها طبيبة مختصة في التجميل.

وبالمزيد من الأبحاث، تبين وجود متهمين آخرين تواطؤوا مع الطبيبة وذلك بالتستر عليها وتسهيل تمرير بضاعتها الفاسدة. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم

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