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صحة

خطوة تقلل خطر الوفاة بـ"السرطان".. ما هي؟

Lebanon 24
20-05-2023 | 05:00
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قال باحثون من مركز أبحاث السرطان الألماني إن تناول فيتامين "د3" يومياً يساعد يقلل خطر الوفاة بالسرطان بـ 12%.

ووجد البحث أن تناول فيتامين "د" يومياً أفاد خاصة الذين يبلغون 70 عاماً أو أكثر، والذين شرعوا بتناول المكملات الغذائية قبل تشخيص الإصابة بالسرطان.
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ووفق موقع "مديكال نيوز توداي"، فقد تناولت أبحاث سابقة تأثير فيتامين "د" للوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الثدي، وسرطان الكبد. ومع ذلك، كانت النتائج مختلطة.

ودرس الدكتور بن شوتكر، الباحث الرئيسي في الدراسة الألمانية وفريقه تأثير فيتامين "د3" على الوفيات بالسرطان بشكل عام. وتبين أن هناك استجابة لمكملات الفيتامين تنعكس على الوفيات بسبب السرطان.

وفي الدراسة، حلل الباحثون بيانات ونتائج من 14 دراسة سابقة لـ 105 آلاف مشارك، وهي دراسات اقتصرت فقط على تلقي فيتامين "د3".

وبعد مراجعة البيانات تبين أن بعد إعطاء المشاركين جرعات كبيرة من الفيتامين بشكل متقطع، لم يجد الباحثون تأثيراً على معدل الوفيات بالسرطان، لكن عندما تناول المشاركون فيتامين "د3" يومياً، انخفض المعدل 12%.

ويوجد فيتامين "د3" في الأطعمة والمكملات النباتية، ويحصل الجسم عليه بشكل أساسي بالتعرض لأشعة الشمس ومن الأطعمة الحيوانية مثل البيض، والحليب، والسلمون، والتونة البيضاء الخفيفة، والسردين.

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