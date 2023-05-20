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صحة

هل تعانون من نقص في فيتامين "د"؟ ... اليكم هذه المعلومات

Lebanon 24
20-05-2023 | 16:00
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أعلنت الدكتورة تاتيانا رومانينكو أن الكثرين من الناس يعانون من نقص فيتامين D، وخاصة في فصل الشتاء بسبب قلة الأيام المشمسة

وتشير الطبيبة في مقابلة مع Pravda.Ru، إلى أن المأكولات البحرية غنية بفيتامين D، ولكن لا يتمكن الجسم من الحصول على الكمية الكافية منه من الأطعمة التي يتناولها.
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وكما هو معروف يتشكل هذا الفيتامين في الجلد تحت تأثير أشعة الشمس. ولكي يحصل الجسم على الكمية اللازمة من هذا الفيتامين على الشخص قضاء حوالي الساعتين في الهواء الطلق تحت الشمس. ولكن ليس بإمكان الجميع عمل ذلك. لذلك يجب الحصول على فيتامين D من تناول بعض المستحضرات.

وتقول: "الجرعة الوقائية من فيتامين D للأطفال هي 400-500 ميكروغرام وللبالغين 1000 ميكروغرام. ويجب دائما التحقق من تركيز هذا الفيتامين في الجسم، وفي حالة انخفاض مستواه يجب تناول جرعات علاجية منه لتعويض النقص".(Pravda.Ru)


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