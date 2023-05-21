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صحة
تريدون التخلص من الكافيين... استبدلوا القهوة بهذا النوع من الفواكه
Lebanon 24
21-05-2023
|
02:00
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الكثير من الأشخاص يحتاجون الى شرب القهوة كل صباح ليتمكّنوا من الاستيقاظ والحصول على الطاقة لبدء يومهم بنشاط، ولكن دراسة حديثة أظهرت أن هناك بدائل أخرى صحية وخالية من الكافيين تساعد في الحصول على الطاقة والنشاط.
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فقد كشفت دراسة أميركية أن تناول حبتين من التفاح عند الصباح يعادل تناول كوب كبير من القهوة، وهذه الكمية تعطي نفس الطاقة التي نحصل عليها من القهوة ولكن بطريقة صحية، من خلال التخلي عن الكافيين الذي يسبب العديد من المشاكل الصحية مثل الأرق المستمر والإجهاد وعدم القدرة على النوم لفترات طويلة.
وأوضحت الدراسة أن السكر الموجود في فاكهة التفاح هو المسؤول عن الحصول على الطاقة والتي تُعدّ بديلاً مثالياً لمادة الكافيين، لذلك ينصح الخبراء مدمني الكافيين للتخلص من الخمول بتناول حبة من التفاح في البداية لتقليل كمية القهوة تدريجاً، ومن ثم الوصول الى تناول حبتين فقط، لأن الإفراط في تناول التفاح قد يسبب عسر الهضم أو الانتفاخات.
كما حذّر الباحثون من الإفراط في تناول الكافيين الذي يسبّب بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وزيادة معدل ضرباته بشكل مفاجئ، واختلال معدلات التوازن في الجسم، مما يؤدي الى الشعور بالدوخة والخمول.(لها)
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