تحذير.. أبعدوا فرشاة الأسنان عن حمام منزلكم!

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قد يؤدي وضع فرشاة الأسنان في الحمام إلى مشاكل صحية وذلك لأن قطرات صغيرة من الفضلات البشرية قد تلتصق عليها وتنتقل بعدها إلى الفم، وفق مأ أوضح خبراء.وينصح الخبراء في هذه الحالة بإنزال غطاء المرحاض أولاً وبوضع فرشاة الأسنان في مكان آخر كغرفة النوم مثلاً حيث تعدّ كمية التلوث قليلة جدّاً.وللحفاظ على نظافة فرشاة الأسنان، يجب فصلها عن فرش أسنان الآخرين ووضع نوع من الغطاء عليها لمنع وصول البكتيريا إليها. (lbci)