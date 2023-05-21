Advertisement

صحة

تحذير.. أبعدوا فرشاة الأسنان عن حمام منزلكم!

Lebanon 24
21-05-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1069125-638202324813025528.jpeg
Doc-P-1069125-638202324813025528.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد يؤدي وضع فرشاة الأسنان في الحمام إلى مشاكل صحية وذلك لأن قطرات صغيرة من الفضلات البشرية قد تلتصق عليها وتنتقل بعدها إلى الفم، وفق مأ أوضح خبراء.
 
وينصح الخبراء في هذه الحالة بإنزال غطاء المرحاض أولاً وبوضع فرشاة الأسنان في مكان آخر كغرفة النوم مثلاً حيث تعدّ كمية التلوث قليلة جدّاً.
Advertisement
 
وللحفاظ على نظافة فرشاة الأسنان، يجب فصلها عن فرش أسنان الآخرين ووضع نوع من الغطاء عليها لمنع وصول البكتيريا إليها. (lbci)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:44 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:17 | 2023-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-05-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2023-05-21
03:05 | 2023-05-21
02:00 | 2023-05-21
23:24 | 2023-05-20
23:00 | 2023-05-20
16:00 | 2023-05-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website