هذا الدواء يساعد على اليقظة والتغلب على النعاس بالنهار.. إليكم التفاصيل

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أشارت نتائج علمية إلى أن العقار "سولريامفيتول" يساعد الأشخاص الذين يعانون من الشعور بالنعاس والحاجة للنوم أثناء النهار على البقاء يقظين، وفق بحث نشر في مجلة "الطب الباطني"، الذي لفت إلى أن فعالية هذا الدواء تفوق الكافيين.ويعاني بعض الأشخاص من انقطاع النفس الانسدادي النومي (OSA)، وهي حالة مرضية تسبب رغبة كبيرة في النوم في أوقات غير مناسبة، مثل الشعور بالنعاس أثناء قيادة السيارة أو تناول الطعام، وغالبا ما تجعل من الصعب عليهم القيام بمهام بسيطة.ويعتقد أن الكافيين يساعد من يعانون من هذه الحالة، لكن بحثا جديدا يؤكد أن عقارا يدعى "سولريامفيتول" فعال ضد التعب المسبب للنوم.وخلص الطبيب المختص في الطب الباطني، تايلر بيتر، من جامعة ماكماستر في كندا، وزملاؤه إلى أن الدواء يحفز الجسم على العمل ويرفع مستوى الدوبامين، هرمون المتعة والتحفيز، في الدماغ.واستعرض الباحثون نتائج 14 تجربة سريرية سابقة شملت 3085 شخصا يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي، وفحصت فعالية أدوية مضادة للتعب وهي سولريامفيتول، أرمودافينيل مودافينيل، وبيتوليسنت.ومن خلال فحص النتائج تبين أن الأدوية الثلاثة فعالة، لكن "سولريامفيتول" أظهر تفوقا في مستوى اليقضة حتى بعد شهر من الاستخدام.ويقول الباحثون إن فعالية الدواء على مدى الطويل يجب أن تكون موضوعا لمزيد من التجارب، إذ تبين أنه قد يسبب ضغط الدم في حال استعماله لفترة طويلة.ويقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي في العالم بمليار شخص.(الحرة)