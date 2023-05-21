Advertisement

صحة

لمنع لدغات البعوض.. تناول هذه الأعشاب والتوابل!

Lebanon 24
21-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1069362-638202949487746261.jpg
Doc-P-1069362-638202949487746261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ينتشر البعوض، وتكثر لدغاته المزعجة والقادرة على نقل الأمراض من شخص لآخر.

إلا أن الحماية من تلك اللدغات بات ممكناً، وفق دراسة حديثة توصلت إلى أن تناول الأعشاب والتوابل يمكن أن يكون المفتاح لمنع البعوض من لدغه.
Advertisement
فقد نفّذ خبراء من جامعة "جونز هوبكنز" تجربة معقدة في ساحة اختبار بحجم حلبة التزلج على الجليد في زامبيا لمعرفة الأشخاص الأكثر جاذبية للبعوض، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وفي إحدى التجارب، طلب الفريق من ستة أشخاص النوم في خيام فردية تحتوي على أنبوب يضخ الرائحة الليلية في مصيدة للبعوض خاضعة للمراقبة.

الحل في الأوكاليبتول
ووجدوا أن البعوض ينجذب باستمرار إلى روائح الأشخاص الذين تنبعث منهم الأحماض الكربوكسيلية التي ربما تنتجها ميكروبات الجلد، ولكن تم صد البعوض من قبل شخص لديه مستويات مرتفعة من الأوكاليبتول.

ويوجد الأوكاليبتول، وهو مكون عطري للعديد من النباتات والأعشاب، مثل حبق الراعي، والريحان الحلو، وإكليل الجبل، والمريمية، والهيل، وهو عنصر شائع في معجون الأسنان وغسول الفم.
أقل جاذبية للبعوض
بدوره، قال الدكتور كونور ماكمينيمان، الأستاذ المساعد في معهد جونز هوبكنز لأبحاث الملاريا إن الدراسة تشير إلى فكرة أن المستويات العالية من الأوكاليبتول في رائحة الجسم قد تجعلك أقل جاذبية للبعوض.
ويعتقد الخبراء أنه، بالإضافة إلى إنتاج رائحة قوية، فإن الأوكاليبتول قد يعمل أيضاً كعامل إزالة الروائح الذي يعمل على تحييد أو إخفاء المواد الكيميائية الأخرى التي تجذب البعوض، مثل الأحماض الكربوكسيلية.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-05-21
11:00 | 2023-05-21
08:00 | 2023-05-21
05:00 | 2023-05-21
03:05 | 2023-05-21
02:00 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website