بذور الكتان.. علاج آمن للعديد من المشاكل الصحية

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تمثل بذور الكتان والزيت المستخلص منها، مصادر غنية بحمض الألفا لينولينيك وهو من الأحماض الدهنية الأساسية "أوميجا 3" المفيدة لصحة القلب.بذور الكتان غنية بالألياف القابلة للذوبان، والليجانات التي تحتوي على الفيتوإستروجينات التي قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان كما هو الحال مع هرمون الإستروجين، لكن زيت بذور الكتان لا يحتوي على هذه الفيتوإستروجينات.يمكن استخدام بذور الكتان (الاسم العلمي هو Linum usitatissimum) كاملةً أو مهشمة، أو على شكل مسحوق، فيما يتوفر زيت الكتان في شكل سائل وكبسولات.تستخدم البذور والزيت في تقليل الكوليسترول والسكر في الدم وعلاج الحالات المرضية للجهاز الهضمي وعلاج الالتهابات.فوائد بذور الكتانتفيد بذور الكتان والزيت في الحالات التالية:- مرض القلب: تشير بعض الدراسات إلى أن حمض ألفا لينولينيك، الموجود في بذور الكتان والزيت قد يفيد المصابين بأمراض القلب، كما تشير الأبحاث إلى أن بذور الكتان قد تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع والذي يلعب دوراً في أمراض القلب.- مستويات الكوليسترول: أظهرت العديد من الدراسات أن تناول بذور الكتان يومياً يمكن أن يخفض الكوليسترول الكلي والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL، أو "الضار"). ومع ذلك، لم تكن دراسات أخرى مؤيدة لذلك.- مرض السكري (Diabetes): قد يؤدي تناول بذور الكتان إلى انخفاض مستويات السكر في الدم لدى مرضى داء السكري من النوع 2. ومع ذلك، لم يتم العثور على النتائج نفسها لزيت بذور الكتان.- أعراض انقطاع الطمث: تكون النتائج مختلطة عندما يتعلق الأمر باستخدام بذور الكتان في علاج أعراض انقطاع الطمث.هل تناول بذور الكتان آمن؟يعتبر تناول بذور الكتان آمن بصفة عامة. ومن الممكن أن تساعد بذور الكتان في التحكم في مستويات الكوليسترول عند استخدامها مع مجموعة من التمارين الرياضية اليومية والنظام الغذائي منخفض الكوليسترول، ومن الممكن أن تكون بذور الكتان مفيدة في التحكم في داء السكري وتخفيض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.الآثار الجانبية لتناول بذور الكتانعند تناول بذور الكتان وزيت الكتان بالمقادير الموصي بها، فإنها تكون آمنة الاستخدام بشكلٍ عام، لكن عند تناولها بمقادير كبيرة وبالقليل للغاية من المياه فإنها من الممكن أن تتسبب في ما يلي:-الانتفاخ- الغازات- الإسهال- في بعض الأحيان يحدث رد فعل تحسسيوينصح بعدم تناول بذور الكتان الخام أو غير الناضجة، ويجب التوقف عن استخدام زيت الكتان قبل أسبوعين من إجراء أي جراحة لأنه قد يقلل من الجلطات الدموية وبالتالي يؤخر التئام الجروح الناتجة عن العمليات الجراحية.كما يجب تجنب استخدام بذور الكتان وزيته أثناء الحمل.