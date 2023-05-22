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صحة

هل تعانون من الام القولون العصبي؟ اليكم هذه النصائح الطبية

Lebanon 24
22-05-2023 | 02:00
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متلازمة القولون العصبي حالة منهكة تؤثر على مختلف جوانب حياة الأشخاص المصابين بها، وعلاجها لا يتم بالأدوية فقط بل يتطلب عادات يومية وروتين غذائي للتغلب عليها.

وبحسب صحيفة "الصن"، اتفق جميع الخبراء على أن العادات التالية يجب أن تكون جزءا لا يتجزأ من حياة المصابين:
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شرب ما لا يقل عن لترين من الماء يوميا.
ممارسة الرياضة.
أخذ قسط كاف من الراحة على مدار اليوم.
الانتظام في تناول الوجبات.
الدكتور سني باتيل، طبيب صحة الأمعاء في لندن، يعاني من متلازمة القولون العصبي ويروي تفاصيل ما يحدث معه:


الانتفاخ.
التشنج المؤلم.
كثرة الدخول إلى المرحاض.
انخفاض بالطاقة والتركيز خلال اليوم.
بالإضافة إلى اتباع النصائح المذكورة أعلاه، قال الدكتور باتيل إنه يركز على:

الحصول على قسط كافٍ من النوم (من ست إلى ثماني ساعات في الليلة) والاسترخاء قبل النوم.
تجنب الأطعمة المحفزة الحارة أو المقلية أو المصنعة أو المكررة و الكربوهيدرات المكررة والكحول.
تجنب الملابس الضيقة التي قد تكون غير مريحة في حالة حدوث تشنج مفاجئ.
شرب الشاي بالنعنع للتخفيف من الانتفاخ.
تناول الفواكه والخضروات، وإضافة مصادر "البروبيوتيك" مثل الشوفان والموز إلى نظامك الغذائي لدعم صحة الأمعاء.
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