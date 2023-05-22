Advertisement

صحة

فحوض طبية لكلّ مرحلة عمرية.. تعرف عليها!

Lebanon 24
22-05-2023 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1069568-638203517074598420.jpg
Doc-P-1069568-638203517074598420.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يتساءل كثيرون عن طبيعة الفحوص التي ينبغي الخضوع لها في كل مرحلة عمرية.

وتجيب على هذا السؤال خبيرة الصحة العامة الدكتورة جزلة فضة.

في العشرينات:
فحص لالتهاب الكبد الوبائي سي
فحص للكشف عن سرطان عنق الرحم لدى النساء
Advertisement
توصي هيئة الخدمات الوقائية الأميركية ببدء إجراء فحص في العشرينات لالتهاب الكبد الوبائي سي، بالإضافة إلى فحوصات للكشف عن سرطان عنق الرحم لدى النساء المعرضات لخطر متوسط بدءا من سن 21 إلى 65 عاما.

 في الثلاثينات:
مواصلة مسحة عنق الرحم للنساء كل 3 سنوات.
بدء التفكير بالخضوع لفحص السكري والكوليسترول.
كما ينصحون ببدء التفكير في الخضوع لفحص السكري من النوع الثاني والكوليسترول اعتبارا من سن الخامسة والثلاثين للأشخاص، الذين يعانون زيادة في الوزن أو السمنة وأن يخضع الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر أعلى لفحص الدم مبكرًا.

 في الأربعينات:
فحص الماموغرام للنساء للكشف عن سرطان الثدي
وفي الأربعينات من العمر، يُوصى بخضوع النساء كل عامين لتصوير الثدي بالأشعة السينية أو ما يعرف بالماموغرام لتشخيص سرطان الثدي، وفقًا لآخر المبادئ التوجيهية الجديدة لفرقة الخدمات الوقائية الأميركية.
فحص سرطان القولون والمستقيم
وفي سن الخامسة والأربعين، يوصى الأطباء أيضا بإجراء فحص سرطان القولون والمستقيم

فحص لأمراض العيون
وللعيون أهمية بالغة لدى الأطباء إذ يطالبون بإجراء فحص لأمراض العيون لاسيما لمن لديهم تاريخ عائلي.

في الخمسينات:
فحص هشاشة العظام للنساء
فحص الكشف عن سرطان الرئة
فحص سرطان البروستات للرجال
يُنصح أن تخضع النساء لفحص هشاشة العظام إذا قرر مقدم الرعاية الصحية أنهن معرضات لخطر الإصابة بالكسور.ويوصى بإجراء فحوصات الكشف عن سرطان الرئة للذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 80 عامًا والذين لديهم تاريخ تدخين.

ويقول الأطباء إن المبادئ التوجيهية توصي بخضوع الرجال لفحص سرطان البروستات.

 في الستينات:
فحص الكشف عن هشاشة العظام
فحص تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني
في الستينات من العمر، يبقى خضوع النساء في سن الخامسة والستين أو أكثر لفحص للكشف عن هشاشة العظام أساسياً من خلال اختبار كثافة العظام للمساعدة في منع الكسور.

ويوصى بخضوع الرجال الذين يدخنون أو سبق لهم التدخين لفحص تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني لمرة واحدة بين سن 65 و75 عامًا، وفقًا للتوصيات.

تضاف إلى كل هذه الاختبارات، بطبيعة الحال، الفحوص الخاصة بكل شخص وفق تاريخه العائلي والطبي أملا في إبعاد شبح الأمراض والعيش بصحة جيدة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
05:00 | 2023-05-22
04:36 | 2023-05-22
02:51 | 2023-05-22
02:30 | 2023-05-22
02:00 | 2023-05-22
23:00 | 2023-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website