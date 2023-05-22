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صحة

مضادات الاكتئاب.. هل هي آمنة خلال فترة الحمل؟

Lebanon 24
22-05-2023 | 14:00
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على مدار سنوات ناقشت دراسات وأبحاث طبية مشكلة الاكتئاب عند الحامل ومدى خطورته على صحتها وصحة جنينها، خاصة مع امتناع الكثير من الأمهات عن التكلم عن مشاعرهم الحزينة والعاطفية خلال مرحلة الحمل ظنا منهم أنها أمر سينتهي بعد الولادة.
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لكن على صعيد آخر تؤكد دراسات متنوعة خطورة الاكتئاب والتوتر والقلق على الحامل وجنينها خاصة مع وجود صلة وثيقة بالاكتئاب الحاد والولادة المبكرة إضافة لمواجهة صعوبة الارتباط مع الطفل وعدم تقديم رعاية صحية جيدة له.

اليوم يركز باحثون من مستشفى جامعة NYU لانغوون الطبي بنيويورك على دور مضادات الاكتئاب في الصحة النفسية للحامل وفيما إذا كانت هذه الأدوية آمنة على الحمل ككل.

ويعتقد بعض الأطباء أن خطر تناول مضادات الاكتئاب خلال الحمل يعد صغيرا مقارنة مع المضاعفات الصحية المحتملة على الأم وطفلها إذا لم تتناول هذه الادوية.

وفي هذا الإطار، قالت اختصاصية طب النساء والتوليد الدكتورة داليدا بدلة:

الحمل حياة ثانية تتغير فيها كل الهرمونات، وهذا ما يشعرك بتغيرات المزاج.
نخلط ما بين أعراض الحمل الاعتيادية وبين الأعراض النفسية.
التبدلات النفسية تشمل القلق الاكتئاب والحزن.
هذه الأعراض قد تطور أكثر.
الدعم النفسي من المحيطين مهم جدا للحامل. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية

صحة

المرأة

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