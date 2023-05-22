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صحة

اكتشاف مفاجئ يبشر بعلاج لالتهاب المفاصل الروماتويدي

Lebanon 24
22-05-2023 | 16:00
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يمكن أن يؤدي حقن الأجسام المضادة من شخص سليم في شخص يعاني من التهاب المفاصل الروماتويدي إلى تقليل الالتهاب وإبطاء تنكس العظام، وحتى الآن ظل غير معروف إلى حد كبير كيفية حدوث ذلك. لكن اكتشف باحثون من ثلاث جامعات ألمانية لأول مرة المسارات الجزيئية الكامنة وراء هذه العملية، مما سيفتح الباب أمام علاجات جديدة لأمراض المناعة الذاتية والالتهابات، حسبما جاء في تقرير نشره موقع New Atlas نقلًا عن دورية Immunity.
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أمراض المناعة الذاتية
تحدث أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم جهاز المناعة جسمه عن طريق الخطأ. في التهاب المفاصل الروماتويدي، ينتج الجهاز المناعي أجسامًا مضادة تطلق هجومًا على بطانة المفاصل، مما يؤدي إلى الألم والتورم وتآكل العظام وتشوه المفاصل.

وتم استخدام هذه التقنية بشكل كبير في البيئة السريرية، حيث تم توظيف IVIg لعلاج مجموعة متنوعة من أمراض المناعة الذاتية والالتهابات. على الرغم من أنه لم يكن معروفًا كيفية منع IgG للالتهاب، مما دفع الباحثين من جامعات إرلنغن نورنبيرغ وأولم وفورتسبورغ إلى دراستها بمزيد من التفصيل.
وقال فالك نيميرغان، باحث في الدراسة، إن "تنكس العظام الناجم عن التفاعل الالتهابي يؤدي إلى تلف شديد في المفاصل لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي"، مشيرًا إلى أن "نتائج الدراسة تُظهر الآن ولأول مرة كيف يتم قمع هذه العملية [الالتهاب الروماتويدي] على المستوى الجزيئي بواسطة الأجسام المضادة."

وكان الاكتشاف المفاجئ للباحثين هو أن الجزيئات المرتبطة عادةً بمكافحة مسببات الأمراض، مثل البكتيريا والفطريات، تلعب دورًا رئيسيًا في تأثير IVIg المضاد للالتهابات.

ويقول الباحثون إن نتائج الدراسة مهمة لتطوير علاجات جديدة لأمراض المناعة الذاتية والالتهابات. ومن المقرر أن تتحقق مزيد من الدراسات، التي تستخدم نماذج الفئران المتوافقة مع البشر، من صحة النتائج في سياق جهاز المناعة البشري. (العربية)  
المصدر: العربية
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