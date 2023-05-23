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صحة

خلال اليوم الواحد... ما هو عدد أكواب الشاي المفيد للجسم؟

Lebanon 24
23-05-2023 | 08:00
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أعلن الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو، أن الشاي يحتوي على مواد مختلفة، وهذا يقيد الجسم بتناول ما لا يزيد عن أربعة أكواب منه في اليوم.

ويقول الأخصائي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "تناول كمية معتدلة من الشاي في اليوم مفيد، لأنه يحتوي على مادة التانين المضادة للأكسدة. ولكن عند الإفراط في تناول الشاي فإن هذه المادة تبدأ تعيق امتصاص الحديد من الطعام. لذلك لكي يحصل الجسم على الفائدة من تناول الشاي، يجب تناول 3-4 أكواب منه في اليوم، وعدم تناوله بدلا من الماء".
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ووفقا له، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الشاي أيضا إلى الأرق وزيادة الإثارة لأنه يحتوي على الكافيين. بالإضافة إلى ذلك له خصائص مدرة للبول.

ويقول: "تحتوي أوراق الشاي على عناصر معدنية مختلفة، ومضادات للأكسدة وفيتامينات. وجميع هذه المواد ضرورية ومفيدة لجسم الإنسان. فمثلا تساعد مادة البوليفينول في منع تطور تصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم". ولكن تناول الشاي ليس وسيلة للوقاية من الأمراض.

ويشير الأخصائي، إلى أن الشاي يجب تخميره بصورة صحيحه لكي نحصل منه على الفائدة المطلوبة. فلتخمير الشاي الأسود يجب استخدام ماء بدرجة حرارة 100 درجة مئوية، أما الشاي الأخضر فيجب أن تكون درجة حرارة الماء 60-80 درجة مئوية. ويجب تناول الشاي فور تخمره، لأنه بعد مضي بعض الوقت يفقد جميع خصائصه المفيدة.

ويقول: "يمكن إعادة تخمير الشاي، حيث يمكن تخمير أوراق الشاي الأسود مرتين أما الشاي الأخضر فيمكن تخميره 3-4 مرات دون الاضرار بالصحة. أما أكياس الشاي فلا ينصح بتخميرها أكثر من مرة واحدة".(نوفوستي)


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