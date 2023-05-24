هل ترغب بفقدان الوزن بلا أي مجهود؟ هذه النصيحة لك

يحاول كثيرون التقليل من الطعام الذي يتناولونه، أملاً في فقدان الوزن الزائد الذي ينذرهم بعدة أمراض، كما يجعلهم غير راضين عن شكل الجسم. هذا ويذهب كثيرون إلى حد إجراء عمليات جراحية من أجل قص المعدة، حتى يسدوا الشهية، ويصبحوا غير قادرين على تناول وجبات وكميات كبرى.

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ووفقاً لدراسة حديثة، قد تبدو غريبة، فإن الشخص الذي يشاهد صور الطعام باستمرار على الشاشات، يحصل لديه شبعٌ نسبي.

وأجريت الدراسة من قبل باحثين في جامعة "آروس" في الدنمارك، من أجل رصد طرق تحفيز الجوع لدى الإنسان. وشملت عينة من 1100 شخص شاركوا في مجموعة دراسات عبر الإنترنت، تحت إشراف الباحث تيجاك أندريسون، وهو باحث دكتوراه في قسم علوم الطعام بالجامعة الدنماركية.

وحاولت الدراسة أن تعرف أيضاً كيف تتأثر رغبتنا في تناول الطعام، بحسب اللون، وأظهرت النتائج أن الشخص الذي يرى صورة طعام ما لثلاثين مرة يصبح راغبا في كمية أقل منه.

ويرى خبراء أن هذه الدراسة قد تكون مفيدة لمن يروّجون للطعام عن طريق الإعلانات، لأن كثرة عرض الصور يبدو أنها تؤدي إلى نتيجة عكسية.