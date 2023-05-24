بعيداً عن الشائعات المتوارثة.. ما هي فوائد خل التفاح؟

خل التفاح معروف إلى حد ما بأن له العديد من الفوائد المفترضة والتي تتراوح من زيادة الطاقة إلى تحسين الحالات الصحية المزمنة.

ويشير أحد الادعاءات الشائعة إلى أن خل التفاح فعال في إنقاص الوزن، بحسب ما ورد في منشور صادر عن مراكز Houston Methodist الطبية.

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وتقول الدكتورة نيهاريكا كالاكوتا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي في مركز هيوستن ميثوديست الطبي: "يبحث الناس دائمًا عن طرق سهلة لفقدان الوزن وتحسين مجالات أخرى من صحتهم، ومن المؤكد أن خل التفاح هو أحد هذه الطرق، والتي أقول دائما لمرضاي إذا كنت ترغب في تجربتها، فجربها. لكن يجب أن تكون التوقعات واقعية. ويرجى ألا تشربها أبدًا بدون تخفيف".





وتشمل الفوائد الصحية لخل التفاح، وفقًا لما أظهره تقرير مصور بثه موقع USA Today، ما يلي:



- إنقاص الوزن



- الوقاية من مرض السكري من النوع 2



- تخفيف الحموضة المعوية



- خفض الكولسترول





وتتضمن قائمة الآثار الجانبية السلبية:



- تآكل الأسنان الحمضي



- زيادة الحموضة المعوية

هذا وتقول كالاكوتا، إنها فوائد خل التفاح رائعة إذا كانت صحيحة حقًا، لكنها أشارت إلى أنه لا يوجد دليل يشير إلى أنه يساعد في إنقاص الوزن ما لم يقترن بنقص في السعرات الحرارية - أي ما لم تكن تتناول سعرات حرارية أقل مما يحرقه الجسم. وتشرح الدكتورة كالاكوتا قائلة إن "شرب خل التفاح ثم تناول سندوتش برغر ضخم وبطاطا مقلية لن يجدي نفعًا".