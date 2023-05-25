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صحة

فوائد لا تحصى لبازلاء الثلج

Lebanon 24
25-05-2023 | 08:00
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قال مركز المستهلك في بريمن الألمانية إن بازلاء الثلج "Snow pea" نوع من البازلاء بمذاق حلو، وتحتوي كل 100 غرام منها على حوالي 8 غرامات من السكر.

وأوضح المركز أن السعرات الحرارية في بازلاء الثلجي تبلغ نحو 58 سعراً حرارياً لكل 100 غرام، مشيراً إلى أنها قليلة الدهون وغنية بالبروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية، وبالمعادن والفيتاميناتمثل فيتامين A و B و C و E، والحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم، والفوسفور، والزنكن والنحاس.
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 كما تتميز بمحتوى عال من الكلوروفيل، المضاد للأكسدة، وبالذييحارب ما يعرف "بالجذور الحرة" التي تهاجم الخلايا وتعجّل بالشيخوخة.
ويمكن تناول بازلاء الثلج نيئة أيضاً لخلوها من  "فاسين" السامة في البقوليات، والتي يقضي عليها التسخين.
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