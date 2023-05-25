تجاوزت المعدل المقبول.. مياه شرب ملوثة بالرصاص والنحاس في إحدى أهم الشركات

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وجدت شركة Snap أن مياه الشرب في المقر الرئيسي بكاليفورنيا ملوثة بعد شكاوى الموظفين من تغير مذاق المياه.أخبرت الشركة موظفيها أن الكثير من مياه الشرب في مقرها في سانتا مونيكا ملوثة بالرصاص والنحاس بما يتجاوز ما تعتبره وكالة بيئية معدلاً مقبولاً.وانتقلت الشركة في عام 2018 إلى مجمع مكاتب كبير في سانتا مونيكا، وبدأت Snap في نهاية شباط في مطالبة الموظفين بالعمل من المكتب 4 أيام على الأقل في الأسبوع، والابتعاد عن سياسة "العمل عن بُعد التي بدأتها أثناء الوباء.بعد فترة وجيزة من مطالبة العمال بالعودة إلى المكتب، لاحظ بعض الأشخاص مذاق مياه الشرب "غريبًا"، على حد قول شخص مطلع لـ Insider.أجرت الشركة اختبار للماء بعد تلقيها سي من الشكاوى، وشاركت الشركة النتائج الأولية للاختبارات مع الموظفين الاثنين 22 آيار، بعد أن وجدت أن 5 من المباني التسعة التي تشغلها داخل Santa Monica Business Park بها عينات مياه تحتوي على "رصاص و / أو نحاس يزيد عن معايير مياه الشرب الموصى بها من وكالة حماية البيئة.من جهتها، قالت Snap إنها "أوقفت استخدام موزعات المياه وآلات القهوة الأوتوماتيكية" في جميع مبانيها التسعة، وتوفر الآن "المياه المعبأة والقهوة المعبأة في كل مبنى" والوجبات التي تقدمها الشركة ستكون من "البائعين خارج الموقع". (سي ان بي سي)