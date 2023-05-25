Advertisement

صحة

تجاوزت المعدل المقبول.. مياه شرب ملوثة بالرصاص والنحاس في إحدى أهم الشركات

Lebanon 24
25-05-2023 | 11:56
A-
A+
Doc-P-1070700-638206380218760065.jpg
Doc-P-1070700-638206380218760065.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجدت شركة Snap أن مياه الشرب في المقر الرئيسي بكاليفورنيا ملوثة بعد شكاوى الموظفين من تغير مذاق المياه. 

أخبرت الشركة موظفيها أن الكثير من مياه الشرب في مقرها في سانتا مونيكا ملوثة بالرصاص والنحاس بما يتجاوز ما تعتبره وكالة بيئية معدلاً مقبولاً.
Advertisement

وانتقلت الشركة في عام 2018 إلى مجمع مكاتب كبير في سانتا مونيكا، وبدأت Snap في نهاية شباط في مطالبة الموظفين بالعمل من المكتب 4 أيام على الأقل في الأسبوع، والابتعاد عن سياسة "العمل عن بُعد التي بدأتها أثناء الوباء.

بعد فترة وجيزة من مطالبة العمال بالعودة إلى المكتب، لاحظ بعض الأشخاص مذاق مياه الشرب "غريبًا"، على حد قول شخص مطلع لـ Insider. 

أجرت الشركة اختبار للماء بعد تلقيها سي من الشكاوى، وشاركت الشركة النتائج الأولية للاختبارات مع الموظفين الاثنين 22 آيار، بعد أن وجدت أن 5 من المباني التسعة التي تشغلها داخل Santa Monica Business Park بها عينات مياه تحتوي على "رصاص و / أو نحاس يزيد عن معايير مياه الشرب الموصى بها من وكالة حماية البيئة.

من جهتها، قالت Snap إنها "أوقفت استخدام موزعات المياه وآلات القهوة الأوتوماتيكية" في جميع مبانيها التسعة، وتوفر الآن "المياه المعبأة والقهوة المعبأة في كل مبنى" والوجبات التي تقدمها الشركة ستكون من "البائعين خارج الموقع". (سي ان بي سي) 

صحة

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:32 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-05-25
14:00 | 2023-05-25
11:00 | 2023-05-25
08:30 | 2023-05-25
08:00 | 2023-05-25
05:48 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website