Advertisement

صحة

إحذروا.. فول الصويا لا يخلو من الأضرار ويسبب نوبات لهؤلاء!

Lebanon 24
25-05-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1070705-638206390220971010.jpg
Doc-P-1070705-638206390220971010.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لفت المركز الاتحادي للتغذية إلى ان فول الصويا يتمتع بفوائد عديدة للصحة، ولكنه لا يخلو أيضاً من الأضرار الصحية.

وأوضح المركز أن فول الصويا يمثل بديلاً جيداً للحوم بالنسبة للأشخاص، الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً، حيث تحتوي 100 غراماً منه على 40 غراماً من البروتين، ونحو 20 غراماً من الدهون و7 غرامات من الكربوهيدرات سهلة الامتصاص، وبخلاف ذلك يتألف فول الصويا من الماء.
Advertisement
 
ويخلو فول الصويا من الكوليسترول، لذا فهو يساعد في خفض مستوى الكوليسترول على المدى الطويل، ويُعد مفتاحاً صحياً لإنقاص الوزن.
 
 
من ناحية أخرى، أشار المركز الاتحادي إلى أن فول الصويا لا يخلو من الأضرار، حيث إنه يحتوي مثلا على "حمض الفيتيك"، الذي يحد من امتصاص الجسم للمعادن.
 
كما يحتوي فول الصويا على مركبات نبات ثانوية قد تضر بالأمعاء، لذا ينصح خبراء التغذية بعدم تقديم أية أطعمة بديلة من فول الصويا للرضع والأطفال الصغار.
 
هذا ويعد فول الصويا غير مناسب لمرضى النقرس؛ نظراً لاحتوائه على مادة "البيورين"، التي يحولها الجسم إلى حمض اليوريك، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم مسببا الشعور بمتاعب تصل إلى حد الإصابة بنوبة نقرس حادة.
المصدر: 24.ae
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:37 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:41 | 2023-05-25
16:00 | 2023-05-25
14:00 | 2023-05-25
11:56 | 2023-05-25
11:00 | 2023-05-25
08:30 | 2023-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website