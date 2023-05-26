23
o
بيروت
24
o
طرابلس
16
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
24
o
بعلبك
28
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
عادة ستحرمكم من النوم لـ3 ساعات.. ابتعدوا عنها
Lebanon 24
26-05-2023
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
ليس هناك شك في أن الشبكات الاجتماعية أصبحت جزءا لا يتجزأ من حياتنا، لكن كيفية استخدامها قد يكون لها تأثير هائل على نومنا.
وكشفت دراسة طبية جديدة، عن رابط يتعلق بتصرفاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، وجودة النوم الذي نحصل عليه، وفقا لصحيفة "الصن" البريطانية.
Advertisement
ووفقا لدراسة جديدة، فإن "النشر على وسائل التواصل الاجتماعي" قبل النوم، يمكن أن يبقيك مستيقظا لساعات.
وتوصلت الدراسة إلى أن نشر محتوى ما قبل موعد النوم بساعة يقلل من النوم بما يصل إلى 3 ساعات.
وتتبع الباحثون أكثر من 51 ألفا من مشاركات مستخدمي موقع "ريدت"، في الفترة من 2005 إلى 2021، لمعرفة كيف أثر الوقت الذي نشروا فيه المحتوى على مدة بقائهم على الموقع.
وقاموا بتحليل أكثر من 236 مليون مشاركة على مدار 16 عاما، وقياس عدد المنشورات التي تم إجراؤها بعد وقت نوم المستخدم.
ووفقا للنتائج التي نُشرت في مجلة Sleep Medicine، كان المستخدمون أكثر عرضة للبقاء على "ريدت" بعد ساعة إلى ثلاث ساعات من موعد نومهم المعتاد عندما كانت آخر مشاركة قبل ساعة من وقت نومهم.
وكان المستخدمون الذين نشروا محتوى عدة مرات في الساعة قبل وقت النوم، أكثر عرضة بشكل كبير للبقاء مستيقظين بعد أوقات نومهم.
وقال ويليام ميرسون، من جامعة ديوك: "قد يكون هذا نتيجة لعدة عوامل، من أضواء الشاشة التي تعطل إيقاع الساعة البيولوجية، إلى توقع الاستجابة. وكان مرجحا أن يظل مستخدمو ريدت مستيقظين إلى ما بعد وقت نومهم المعتاد والنشر خلال الليل عندما ينشرون محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعة من موعد النوم، خاصة إذا كانوا نشطين في المنتديات عالية التفاعل".
ومع كون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حتى قبل النوم مباشرة، أصبح روتينا شائعا بشكل متزايد، حيث يتصفح الكثيرون هواتفهم أثناء وجودهم في السرير، أثار باحثون مخاوف من أن التحديق في الضوء الأزرق للشاشة يمنع دورة النوم الطبيعية للجسم من الانطلاق، ما يعيق الهرمونات التي تجعلنا نشعر بالنعاس.(سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ طارئ عن رواتبكم.. ماذا سيجري بعد 15 يوماً؟
Lebanon 24
خبرٌ طارئ عن رواتبكم.. ماذا سيجري بعد 15 يوماً؟
13:37 | 2023-05-25
25/05/2023 01:37:10
Lebanon 24
Lebanon 24
تسليم أميركي وسعودي بانتخاب فرنجية.... وهذا هو الثمن
Lebanon 24
تسليم أميركي وسعودي بانتخاب فرنجية.... وهذا هو الثمن
05:00 | 2023-05-25
25/05/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في السوق الموازيّة الآن
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في السوق الموازيّة الآن
09:45 | 2023-05-25
25/05/2023 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميريام فارس تظهر بفستان "غريب".. وتمنع خاصية التعليقات شاهدوا كيف بدت (صور)
Lebanon 24
ميريام فارس تظهر بفستان "غريب".. وتمنع خاصية التعليقات شاهدوا كيف بدت (صور)
08:00 | 2023-05-25
25/05/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. شابٌ يخسر حياته بطريقةٍ مؤسفة!
16:10 | 2023-05-25
25/05/2023 04:10:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
02:00 | 2023-05-26
أطعمة تساهم في التخلص من الانتفاخ.. تعرفوا على ابرزها
23:41 | 2023-05-25
ستُعالج حالات مثل الشلل والعمى: شريحة ماسك للأدمغة.. موافقة رسمية لبدء التجارب على البشر
23:00 | 2023-05-25
إحذروا.. فول الصويا لا يخلو من الأضرار ويسبب نوبات لهؤلاء!
16:00 | 2023-05-25
كيف تكشف إصابتك بأمراض الغدة الدرقية؟
14:00 | 2023-05-25
هذه هي الأسباب البيولوجية المحتملة لـ"متلازمة موت الرضع المفاجئ"
11:56 | 2023-05-25
تجاوزت المعدل المقبول.. مياه شرب ملوثة بالرصاص والنحاس في إحدى أهم الشركات
فيديو
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
26/05/2023 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
26/05/2023 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
شاب تحوّل إلى "هولك": مزق قميصه وانهال ضرباً بعمال متجر.. شاهدوا الفيديو
05:00 | 2023-05-22
26/05/2023 11:53:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact