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صحة
علماء يطورون عقارا جديدا يمكن أن يدمر أورام الدماغ الأكثر فتكا
Lebanon 24
27-05-2023
|
11:00
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طور العلماء دواء جديدا للسرطان يستهدف أورام الدماغ المستعصية في الغالب، المسماة الورم الأرومي الدبقي.
ويعرف الورم الأرومي الدبقي بأنه نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في الدماغ أو الحبل النخاعي. وينمو هذا الورم سريعا ويمكنه غزو أنسجة الجسم السليمة وتدميرها، وغالبا ما يكون غير قابل للشفاء. وللأسف، يستسلم معظم المرضى لهذه الحالة في غضون عامين، وقليل منهم يتجاوز الخمس سنوات بعد التشخيص، وهي إحصائية لم تتحسن منذ عقود.
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ومع ذلك، فإن الدراسة الجديدة التي نشرتها مجلة iScience تقدم بصيص أمل، حيث طور فريق من العلماء عقارا يمكنه تدمير هذا الجاني المميت.
ويمر التقدم الجديد عبر الحاجز الدموي الدماغي الذي يحمي الخلايا العصبية من الغزاة الأجانب، ويمحو الخلايا السرطانية.
ووجدت التجارب أن الدواء كان قادرا على قتلها جميعا دون الإضرار بالأنسجة السليمة. وكشفت النتائج التي وصفت بأنها "واعدة للغاية" عن شفاء نماذج الفئران المستخدمة في الدراسة دون انتكاس بعد أكثر من ستة أشهر.
وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، البروفيسور ليف إريكسون من جامعة غوتنبرغ: "هذه أولى النتائج الواضحة لأورام المخ التي يمكن أن تؤدي إلى علاج يتجنب تماما الجراحة والإشعاع. لقد بدأنا أيضا في دراسة استخدام مادتنا على أشكال الأورام العدوانية الأخرى مثل سرطان البنكرياس وسرطان الثدي الثلاثي السلبي وبعض أنواع سرطان الكبد".
ويعمل الدواء، المسمى Z4P، عن طريق منع آلية تحرك إنتاج بروتين الورم، ما يتسبب في موت الخلايا بسبب الإجهاد. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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