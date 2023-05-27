28
o
بيروت
29
o
طرابلس
12
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
20
o
بعلبك
27
o
بشري
28
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لصحة جيدة في الكبر.. لا تفرط في هذه الفيروسات
Lebanon 24
27-05-2023
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يمكن إضافة "إيواء الفيروسات الجيدة" إلى قائمة الأنشطة التي تدعم الاستمتاع بحالة صحية جيدة خلال مرحلة الشيخوخة إلى جانب القيام بتمارين رياضية منتظمة والحفاظ على وزن معقول والحصول على قسط كافٍ من النوم وتقليل التوتر والقلق، بحسب ما ورد في تقرير نشره خبير التغذية الشهير دكتور مايكل موسلي في "ديلي ميل" البريطانية.
Advertisement
يقول موسلي إن نتيجة دراسة حديثة، أجريت على معمرين من اليابان وسردينيا الإيطالية، اللتين تشتهران بأعلى نسب من الأشخاص، الذين يعيشون حتى 100 عام أو أكثر، أفادت بوجود سبب جديد مدهش وراء استمتاع المعمرين بصحة جيدة خلال مرحلة الشيخوخة.
يضيف موسلي أنه كان يتم دائمًا افتراض أن طول عمر سكان اليابان وجزيرة سردينيا يتعلق أساسًا بالطعام ونمط الحياة، ولكن يبدو الآن أن إيواء الفيروسات الجيدة في الأمعاء يمكن أن يحدث فرقًا أيضًا.
فيروسات "حميدة"
في دراسة، نُشرت مؤخرًا في دورية "Nature Microbiology"، درس الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة عينات البراز التي تم جمعها من حوالي 200 من المعمرين من هاتين المنطقتين، قام الباحثون بتحليل العينات للحصول على أدلة على الارتباط بين ميكروبيومات أمعاء المشاركين وطول أعمارهم.
ويشير موسلي إلى أن نتائج الدراسة توصلت إلى أنه، مقارنة بالأشخاص في الستينيات من العمر، كان لدى المعمرين مجموعة أكبر من البكتيريا "الجيدة" - وكذلك عدد أكبر من الفيروسات "الجيدة".
وتقوم بعض الفيروسات، على الأقل، بمهاجمة وقتل البكتيريا "السيئة"، وهي النوع الذي يمكن أن يسبب التهابات مؤذية في الأمعاء، وتُعرف هذه الفيروسات باسم "العاثيات"، وهي شائعة للغاية ويتم استخدامها بشكل متزايد في الأوساط الطبية كبديل للمضادات الحيوية، خاصة عندما يتعلق الأمر بمعالجة التهابات الجلد والأمعاء المقاومة للأدوية، خاصة وأنها على عكس المضادات الحيوية، لا يبدو أن البكتيريا تستطيع تطوير مقاومة ضدها. (العربية)
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
Lebanon 24
خبرٌ مهم جداً عن الدولار.. وكالة عالميّة تعلن أمراً بارزاً!
01:40 | 2023-05-27
27/05/2023 01:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
Lebanon 24
نداءٌ إلى السوريين في منطقة لبنانية معروفة.. هذا ما طُلِب منهم!
04:01 | 2023-05-27
27/05/2023 04:01:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
Lebanon 24
لهذا السبب أحيل "المدير العام" على "التقاعد"
01:45 | 2023-05-27
27/05/2023 01:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
Lebanon 24
إنفجار يهزُّ الجنوب ليلاً.. ماذا حصلَ في بلدة أنصار؟
00:56 | 2023-05-27
27/05/2023 12:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"أسعار رخيصة" جداً بالليرة في هذه الأماكن.. إكتشفوا ما حدث!
Lebanon 24
"أسعار رخيصة" جداً بالليرة في هذه الأماكن.. إكتشفوا ما حدث!
04:17 | 2023-05-27
27/05/2023 04:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2023-05-27
هل تعانون من التهابات الفم؟... اليكم هذه المعلومات
11:00 | 2023-05-27
علماء يطورون عقارا جديدا يمكن أن يدمر أورام الدماغ الأكثر فتكا
08:00 | 2023-05-27
الكركم.. هكذا يمكنه محاربة سرطان القولون
07:34 | 2023-05-27
لتحسين الذاكرة ومكافحة الشيخوخة.. تناولوا هذه الفاكهة
05:00 | 2023-05-27
علامات على الجلد تدلُّ على الإصابة بـ"السكري".. تعرفوا إليها
02:00 | 2023-05-27
دراسة تكشفُ عن "سمة معدية" بين المُراهقات.. ما هي؟
فيديو
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
28/05/2023 00:17:08
Lebanon 24
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
Lebanon 24
في بلدة "مهدية".. حريق متعمد قتل 19 تلميذة! (فيديو)
01:46 | 2023-05-23
28/05/2023 00:17:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
Lebanon 24
حرس بايدن يفتشون سيارات الشرطة اليابانية بهيروشيما.. فيديو يُثير جدلاً
00:30 | 2023-05-23
28/05/2023 00:17:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact