Advertisement

صحة

هل تعانون من التهابات الفم؟... اليكم هذه المعلومات

Lebanon 24
27-05-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1071424-638208169822839551.jpg
Doc-P-1071424-638208169822839551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعتبر سوء تنظيف الفم والاصابات الميكانيكية والعدوى الفيروسية والبكتيرية وضعف المناعة وبعض الأطعمة ونقص الفيتامينات من الأسباب الشائعة لإلتهاب الفم.

ويشير الدكتور دميتري دميتروفيتش أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان، إلى أنه بالإضافة إلى هذه الأسباب يمكن أن يسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد التهاب الفم أيضا.
Advertisement

ووفقا له، يمكن أن يؤدي التهاب الفم إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم وتسمما في الجسم إذا لم يعالج.

وينصح الطبيب عند حدوث التهاب في تجويف الفم بعدم تناول الحمضيات والفواكه الحامضة، لأنها تزيد من التهيج. ولا تساعد كافة الوسائل الشعبية المستخدمة مثل اليود والعسل في علاج التهاب الفم. كما لا ينصح ابدا بخدش التقرحات والخراجات.

ويضيف: ولكن يمكن استخدام البابونج في تخفيف التهاب الغشاء المخاطي في تجويف الفم والألم، مشيرا إلى أن علاج التهاب الفم الحاد يستمر 3-10 أيام.

ووفقا له، للتخلص من التهابات الفم يجب تعزيز منظومة المناعة والاعتناء بنظافة تجويف الفم دائما وبصورة جيدة.(فيستي. رو)


Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-05-27
11:00 | 2023-05-27
08:00 | 2023-05-27
07:34 | 2023-05-27
05:00 | 2023-05-27
02:00 | 2023-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website