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صحة

ليست سرطانية.. ما هي التكيسات الكلوية وما أعراضها؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 05:00
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يسأل البعض عن التكيُّسات الكُلَوِيَّة، ما هي؟ وما أعراضها؟

التكيُّسات الكُلَوِيَّة هي جيوب دائرية مملوءة بسائل تتكوّن على الكليتين أو بداخلهما، ويمكن أن تصاحبها اضطرابات قد تضعف وظائف الكلى.

وفي كثير من الأحيان، تكون التكيسات الكلوية نوعاً يسمى التكيسات الكلوية البسيطة، وهي ليست سرطاناً ولا تسبب مشاكل إلا في حالات نادرة.
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وليس هناك سبب واضح للإصابة بالتكيسات الكلوية البسيطة، إذ عادةً ما ينمو تكيس واحد على سطح الكلية، لكن يمكن أن يظهر أكثر من تكيس على كلية واحدة أو على الكليتين.

ولا تتشابه التكيسات الكلوية البسيطة مع التكيسات التي تتشكل بسبب مرض الكلى متعدد التكيسات، كما تختلف التكيسات البسيطة أيضاً عن التكيسات المعقدة.

وتُكتشف التكيسات الكلوية البسيطة عادةً أثناء إجراء أحد الفحوص التصويرية بسبب حالة مَرضية أخرى، ولا يلزم العلاج دائماً إلا في حال ظهور أعراض بسبب التكيسات البسيطة.
الأعراض:
الحُمّى.
ألم ضعيف في الظهر أو الجانب.
ألم في الجزء العلوي من المعدة.

الأسباب:
ليس هناك سبب واضح للإصابة بالتكيسات الكلوية البسيطة، وتشير إحدى النظريات إلى حدوث الإصابة بالتكيس الكلوي عندما تضعف الطبقة السطحية للكلي وتشكل جَيبة. ثم بعد ذلك تمتلئ الجَيبة بسائل، وتنفصل، وتتطور متحولة إلى تكيس.

المضاعفات:
إصابة الكيسة بالعدوى.
انفجار الكيسة.
توقُّف تدفق البول. (الشرق)

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