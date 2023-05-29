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صحة

"الأسبيرين"... بين الفوائد والاضرار

Lebanon 24
29-05-2023 | 02:00
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نجح جراحو القلب في مدينة خاباروفسك الروسية في إجراء أول عملية زرع بديل حيوي للصمام الأبهري في روسيا.

ويشير يفغيني نيكونوف نائب رئيس الحكومة الإقليمية للشؤون الاجتماعية إلى أن جراحي القلب قي المركز الفيدرالي لجراحة القلب والأوعية الدموية أصبحوا أول من زرع صماما حيويا للأبهر بعملية قسطرة في روسيا.
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ويقول في هذا الصدد: "أصبح الجراحون في المركز الفيدرالي لجراحة القلب والأوعية الدموية في خاباروفسك أول من زرع الصمام الأبهري (Myval) بعملية قسطرة من بين جميع المراكز الفيدرالية في روسيا. وكانت السلطات الطبية الروسية قد سمحت في شهر فبراير 2023 باستخدام هذه الصمامات في روسيا".

ويضيف نيكونوف أن هذه العملية أجريت لمريضة عمرها 83 عاما من مدينة يوجنو سخالينسك، وكانت تعاني من تضيق الشريان الأبهر، فغادرت المستشفى بعد 11 يوما وهي بحالة صحية جيدة.

وتجدر الإشارة إلى أن صمامات Myval تنتجها شركة Meril الهندية وتستخدم منذ عام 2020 في جميع أنحاء العالم.(نوفوستي)


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