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صحة

دراسة تكشف السر.. كيف يعزز التحفيز الكهربائي وظائف عقلك؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 11:00
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يقترح علماء في دراسة تعد "الأكبر والأشمل"، أن "التحفيز الكهربائي للدماغ" يمكن أن يساعد في تعزيز الوظائف العقلية للإنسان، وفقا لما نشره موقع "ساينس أليرت".

ومنذ عقود، يهتم العلماء باكتشاف كيفية تعزيز القدرات العقلية للشخص، من خلال "تحسين الانتباه في البيئات عالية المخاطر، وإحياء الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بالخرف".
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وفي مختبر راينهارت بجامعة بوسطن الأميركية، درس باحثون تأثيرات تقنية تسمى (TACS) على تحفيز الوظائف العقلية المختلفة لدى المرضى والأشخاص الأصحاء.

وخلال هذا الإجراء، يرتدي الأشخاص غطاءً مرنا مدمجا بأقطاب توفر تيارات كهربائية ضعيفة تتأرجح بترددات محددة إلى فروة الرأس.  من خلال تطبيق هذه التيارات الخاضعة للرقابة على مناطق معينة من المخ، من الممكن تغيير "نشاط الدماغ"، عن طريق تحفيز "الخلايا العصبية".

وفي عام 2016، وجد الباحثون أدلة واعدة على استخدام تقنية (TACS) في تغيير الوظائف العقلية، وفقا لما نشره حينها موقع "ساينس دايركت".

وفحص الباحثون "الوظائف المعرفية المحددة، مثل الذاكرة والانتباه"، ولاحظوا أن (TACS) قد حسنت "الوظائف التنفيذية" للمخ. ولاحظ الباحثون أيضا تحسينات في القدرة على الانتباه وحفظ المعلومات لفترات زمنية قصيرة وطويلة.

وتشير الدراسة إلى أن تحسين  تصميم (TACS) يمكن أن يساعد في إحداث تغييرات "أقوى وطويلة الأمد" في الوظائف العقلية. (الحرة) 
المصدر: الحرة
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